«Ростов» прошел по «Нижнему»

В нижней части сетки play-off Фонбет Кубка России по футболу определились все полуфиналисты. Вслед за «Акроном», «Краснодаром» и «Динамо» таковым стал «Ростов», который одолел «Пари Нижний Новгород» — 1:0. В этом матче все решил точный удар Романа Тугарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кубковый матч между командами «Пари Нижний Новгород» и «Ростов», в центре — игрок нижегородской команды Иброхимхалил Юлдошев Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Следующая фотография 1 / 7 Кубковый матч между командами «Пари Нижний Новгород» и «Ростов», в центре — игрок нижегородской команды Иброхимхалил Юлдошев Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Всего четыре дня назад «Нижний Новгород» и «Ростов» играли друг с другом в чемпионате России, а теперь встретились в кубковом матче, только поменявшись при этом стадионами. В 19-м туре национального первенства клуб с берегов Дона победил на своем поле 2:1. Тогда решающий мяч был забит в компенсированное время с пенальти, который вполне подпадал под определение «спорный». К тому же, по оценке экспертов, арбитры ошибочно засчитали первый гол ростовчан. Да и по самой игре «Нижний» тогда выглядел не хуже, так что очередное противостояние команд было абсолютно непредсказуемым.

В принципе Кубок — это всегда отдельная история, что лишний раз доказал, например, первый полуфинальный матч «Крыльев Советов» с ЦСКА, когда самарцы дали армейцам бой (2:2) сразу после крупного поражения от них в премьер-лиге (0:4). Кроме того, и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, и его нижегородский коллега Артем Горлов произвели обширную ротацию составов, которые разительно отличались от тех, что начинали недавнюю встречу в чемпионате.

Дополнительную уверенность «Нижнему Новгороду» придавали родные стены, и он не стеснялся навязывать свою волю сопернику, находящемуся гораздо выше в турнирной таблице премьер-лиги.

В чемпионате «Ростов» пока держится третьим и конкурирует со «Спартаком» за второе место. Впрочем, атакам хозяев не хватало акцентированной концовки, и до вратаря гостей Сергея Песьякова мяч практически не доходил.

Голкипер нижегородцев Артур Нигматуллин тоже в основном скучал, но ближе к перерыву все-таки пережил несколько неприятных мгновений. А когда Николай Комличенко головой замыкал подачу Романа Тугарева, Нигматуллину на пару со штангой и вовсе пришлось спасать партнеров. Запомнился еще удар полузащитника ростовчан Александра Селявы с линии штрафной площади. В том эпизоде, наверное, и Нигматуллин бы не помог, будь подопечный Карпина чуть-чуть поточнее. Так что нули по итогам первого тайма были скорее в пользу «Нижнего».

В дебюте второй половины опять попробовал открыть счет «Ростов», у которого двумя ударами отметился Тугарев. Но хозяева снова постепенно отодвинули игру от своих ворот к чужим, хотя по-прежнему ограничивались лишь подходами к штрафной. А вот гости зашли в нее, и Тугарев имел отличный момент после паса пяткой Егора Голенкова. К счастью для нижегородцев, тот дал шанс вратарю, и Нигматуллин записал себе в актив еще один сейв.

Только на 79-й минуте наконец довелось выручать и Песьякову, когда Николай Калинский решился пробить издали, а Момо Янсане набегал на добивание. Голкипер отбился, а в ответ ростовчане результативно разыграли угловой. Мяч выскочил из гущи футболистов на дальнюю штангу, и настойчивый Тугарев вколотил его в сетку.

У «Нижнего» оставалось очень мало времени, чтобы уйти от поражения и довести матч до серии пенальти. Хозяева попытались устроить навал, однако «Ростов», надежно оборонявшийся на протяжении всей встречи, не дрогнул и в напряженном эндшпиле. Команда Карпина вновь оказалась сильнее — 1:0 — и пробилась по «Пути регионов» в полуфинал нижней сетки play-off Кубка России.

Александр Ильин