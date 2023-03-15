Фаворита сбили с пути

В главном, видимо, матче очередного раунда Фонбет Кубка России «Динамо» выбило из турнира его главного фаворита, очутившегося вместе с ним в четвертьфинальной стадии «Пути регионов». После ничьей в основное время со счетом 1:1 оно одолело «Зенит» на его поле в серии пенальти.

Матч на шумном не по царствующей сейчас в чемпионате страны моде на пустые трибуны петербургском стадионе стартовал с ЧП. Гол, забитый «Динамо», даже как-то странно называть быстрым. Таким он был бы, допустим, в баскетболе. По футбольным меркам он был не быстрым, а моментальным — после розыгрыша мяча в центральном круге прошло всего-то десять секунд, прежде чем Муми Нгамалё, положив корпус, пальнул с двух с половиной десятков метров, а мяч, стукнувшись о стойку, срикошетил в спину голкиперу Александру Васютину, а от нее — прямо в сетку. О таком разгоне «Динамо», видимо, и не мечтало.

Продолжение матча тоже было для него неплохим. Гости, конечно, напрягались, но до поры до времени вполне пристойно стреноживали российского футбольного флагмана. Большая часть бесконечных зенитовских атак растворялась в динамовских капканах еще до штрафной. Исключением была та, которую неудачно прерывал вратарь «Динамо» Игорь Лещук. Он, выскочив на навес, скинул мяч прямо на ногу Густаву Мантуану и к тому же упал. Бразилец бил фактически без сопротивления с дюжины метров, но момент запорол. Мяч, отскочив от газона, упорхал за пределы поля, задев перекладину.

Однако под занавес первого тайма «Зенит» изобрел способ прорвать эти барьеры. Вернее, ничего изобретать не потребовалось.

Способ был чересчур простым, зато исполнители — роскошными. Клаудинью, ловко убрав с дороги оппонента, выкатил мяч к бровке Дугласу Сантосу, тот идеально отправил его верхом в центр штрафной, а там уже подстраивался под передачу Зелимхан Бакаев. Счет сравнялся.

Без ушедшего в перерыве Арсена Захаряна, не набравшего форму после болезни, «Динамо» вроде бы еще глубже осело в тылах. Но все-таки и в таком положении, почти что прижатое к канатам, оно смотрелось совсем недурно. Во всяком случае, что-то интересное впереди у «Зенита» проклевывалось лишь в тех редчайших эпизодах, когда динамовцы забывали, с кем играют, зато вспоминали о том, что сами считаются командой дерзкой, и лезли на передовую, уменьшая плотность своих рядов. Более того, в концовке именно «Динамо» побывало в сантиметрах от победы, когда сначала траектория удара головой Вячеслава Грулёва уперлась в штангу, а немножко позже «Зенит» от беды уберегли подвиги Васютина на линии штрафной.

Так что матч вырулил к серии пенальти. А в ней все решил сейв Лещука, угадавшего, куда будет бить Дуглас Сантос. Так Кубок России остался без своего фаворита.

В этот день, помимо петербургского, состоялись еще два кубковых матча. Один из них — между «Ахматом» и «Краснодаром», которые также очутились в «Пути регионов», получился довольно пресным. Краснодарцы смотрелись посимпатичнее хозяев, а тех вдобавок жутко подвел Артем Тимофеев. «Ахмат» в середине первого тайма пропустил гол, а перед перерывом Тимофеев так откровенно и жестко въехал в ногу Эдуарду Сперцяну, что арбитру Сергею Иванову пришлось показывать ему красную карточку. В большинстве «Краснодар» забил еще дважды (дубль в активе Никиты Кривцова) и, победив — 3:0, выкинул грозненцев из турнира, а сам продвинулся в полуфинальный этап нижней части сетки.

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В другом матче тоской и не пахло. Ну разве что первая его половина была не слишком яркой.

«Крылья Советов» и ЦСКА, соперничающие за выход в финал «Пути РПЛ», до отдыха мячей не забили. Зато все, что происходило после него, с лихвой компенсировало дефицит заметных событий в предыдущие 45 минут.

Едва вернувшись на поле, «Крылья» допустили жуткий ляп в обороне. Причем нельзя сказать, кто там был виноват больше — то ли Дмитрий Цыпченко, неловко катнувший мяч назад и подаривший его Хесусу Медине, то ли голкипер Иван Ломаев, зачем-то далеко выбежавший из ворот и распахнувший их для Медины.

Но хозяева недолго мучились в статусе догоняющих. До классно разыгранного углового со скидкой на дальнюю стойку — на Владимира Писарского, потихоньку превращающегося из безвестного игрока в отличного по российским меркам бомбардира. А потом был еще один самарский гол, уже такой эффектный, что мог бы возглавить список хайлайтов всего отечественного футбольного сезона. Даже в чемпионатах «большой пятерки» нечасто увидишь настолько крутое исполнение сложного удара «ножницами», какое выдал Гленн Бейл. Но VAR, обнаруживший еле различимый офсайд у его партнера, лишил «Крылья» шедевра.

Они, однако, не расстроились, и вскоре Цыпченко реабилитировался за свой недавний ляп. Головой после флангового навеса он пробил безупречно, без вариантов для армейского вратаря Владислава Торопа.

ЦСКА между тем этот отрезок своей абсолютной беспомощности кое-как переварил и дождался своей удачи. Во втором тайме у армейцев на замену вышел ключевой защитник Игорь Дивеев, который несколько месяцев восстанавливался после заработанного еще в сентябре серьезного перелома ноги. Дивеев и нанес тот удар головой, после которого включился VAR. И на этот раз он был на стороне армейцев, подтвердив, что мяч угодил в руку Цыпченко. Пенальти реализовал Федор Чалов.

Правда, неудачником номер один матча суждено было стать все-таки не Дмитрию Цыпченко, а Гленну Бейлу. Под занавес игры игрок, у которого видео украло чудо-гол, со штрафного закрутил мяч через стенку так резко, что, казалось, он обречен приземлиться в створе. Но нет, вонзился в штангу, и после ничьей — 2:2 — перед ответной, московской, встречей расклад в паре слегка благоприятнее для ЦСКА.

Алексей Доспехов