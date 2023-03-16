Инвестиции сбились со счета

Минфин разработал поправки к законодательству, касающиеся введения индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3). Они должны стимулировать граждан вкладывать средства на длительные сроки. Однако даже с учетом новых возможностей — открытия трех счетов и досрочного изъятие средств — участники рынка не считают их привлекательными. В частности, из-за необходимости закрывать прежние ИИС, а также ограниченного использования финансовых активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Минфин 16 марта опубликовал поправки к закону «О рынке ценных бумаг», уточняющие использование индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа. Концепция этих счетов была согласована Минфином и ЦБ в конце прошлого года и вошла в «Основные направления развития финансового рынка РФ…» (разработанные на ближайшие три года).

Новый финансовый инструмент создается для формирования долгосрочных сбережений граждан, отмечает Минфин.

Ранее ЦБ предлагал установить минимальный срок инвестиций через него десять лет, однако в настоящее время его срочность не установлена.

По предложению Минфина, сумма внесенных на ИИС-3 денежных средств не ограничивается. При этом физические лица могут отрыть до трех счетов с января 2024 года, но при условии, что у них отсутствует «действующий договор на ведение ИИС, заключенный в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2023 года», то есть по существующим вариантам ИИС. В целях предупреждения злоупотреблений Минфин предлагает исключить возможность перевода активов с одного ИИС-3 на другой аналогичный счет. В случае возникновения «особой жизненной ситуации» граждане вправе полностью или частично потребовать возврата с него денежных средств без прекращения договора. Перечень документов и требования к ним, согласно законопроекту, будут устанавливаться ЦБ.

В Минфине сообщили “Ъ”, что сроки владения и налоговый вычет не закрепляются в данном законопроекте — они будут оговорены в поправках к Налоговому кодексу. Круг инструментов, которые можно будет купить на ИИС-3, установит правительство.

ИИС появились в 2015 году. Они предоставляют возможность физлицам получать налоговые вычеты при инвестировании на российском финансовом рынке. В ИИС-1 налоговый вычет предоставляется с суммы инвестирования 400 тыс. руб. ежегодно (максимум 52 тыс. руб.). В ИИС-2 весь доход по операциям со счетом освобождается от уплаты подоходного налога. Счета могут быть брокерскими или доверительного управления. Сейчас можно иметь только один ИИС, а для получения налогового вычета он должен использоваться не менее трех лет. По данным ЦБ, на начало 2023 года количество ИИС превышало 5,2 млн, объем активов на них достигал 446 млрд руб.

Введение ИИС-3 дает частному инвестору возможность диверсифицировать активы между разными брокерами и получать вычеты как на взнос, так и на полученную прибыль по счету, а также не бояться потери или возврата льготы в случае, если произойдет особая жизненная ситуация и срочно потребуются деньги до истечения минимального срока счета, поясняет руководитель департамента развития ИИС «БКС Мир инвестиций» Лилия Денежка. Она ожидает, что нововведение поможет привлечь дополнительные активы на ИИС из сегмента состоятельных клиентов.

Однако эксперты отмечают и отрицательные последствия введения нового инструмента. Рынок выступал за введение ИИС-3 как дополнение к ИИС-1/2, а не как их замену, указывает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. «ИИС-1 выполняет важнейшую функцию по мотивации граждан выходить на фондовый рынок. ИИС-3 с его предлагаемыми условиями, в первую очередь по длительности использования, не сможет его заменить, что негативно скажется на интересе граждан к рынку»,— поясняет он. «Возможность снимать денежные средства лишь в случае "трудных жизненных ситуаций" и ограничения на включение в инвестпортфель различных ценных бумаг делает ИИС-3 "чемоданом без ручки", который пока ничем не выделяется среди программ ИСЖ и НСЖ»,— добавляет аналитик «РегБлока» Анна Авакимян.

Алексей Моисеев, замминистра финансов, в эфире «Москва FM» 11 октября 2022 года: «Мы не будем давать налоговые льготы в рамках ИИС на покупку ценных бумаг за пределами РФ или иностранных эмитентов, кроме тех, что будут размещаться в России».

Потребность в введении ИИС-3, по мнению госпожи Авакимян, была продиктована, «по-видимому, необходимостью ревизии налоговых льгот по инструментам частных инвестиций, нежели комфортом и интересами инвесторов». В этой связи ситуация в этом сегменте сильно не изменится. Инвесторам, стремящимся использовать ИИС-3, придется закрыть счета первого и второго типа, подчеркивает эксперт, но ввиду отсутствия очевидных выгод для них нельзя ожидать закрытия более 20% от общего объема ИИС-1 и 2 в первом полугодии 2024 года.

Ксения Куликова, Екатерина Волкова