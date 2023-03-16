Коммунальная мартовская резолюция

На круглом столе, организованном в Курултае фракцией КПРФ, представители министерства ЖКХ Башкирии, депутаты Госдумы и парламента Башкирии, активисты обсудили местные проблемы ЖКХ. Среди тем обсуждения были растущие цены на коммунальные услуги, массовые отключения газа в многоэтажных домах, износ коммунальных сетей. По итогам встречи был принят проект резолюции, которую после окончательного утверждения направят в правительство Башкирии и Госдуму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты, чиновники и общественники рассуждали о проблемах ЖКХ в регионе

Фото: Карина Мамаева, Коммерсантъ Депутаты, чиновники и общественники рассуждали о проблемах ЖКХ в регионе

Фото: Карина Мамаева, Коммерсантъ

Вчера в Курултае Башкирии на круглом столе, организованном региональной фракцией КПРФ, обсудили проблемы в сфере ЖКХ. Председатель фракции коммунистов Юнир Кутлугужин заявил, что рост цен на коммунальные услуги вместе с сокращением реальных доходов граждан «формирует мощный общественный протест населения». «Особенно возмущает запрет на проведение проверок надзорными органами управляющих и ресурсоснабжающих организаций», отметил он, предложив незамедлительно отменить мораторий на проверки. Госжилнадзором Башкирии, по словам господина Кутлугужина, с начала года выявлено более 1,2 тыс. нарушений, касающихся дворовых территорий, из них 48% — в Уфе.

«Новости о ЖКХ в Башкирии напоминают сводки боевых действий. Только за одну неделю обрушились крыши двух домов, на прошлой неделе упавший снег с крыши дома сбил автомобиль на проезжей части, а его водитель получил травму головы, скорая помощь застревает в уфимских дворах», — заявил глава фракции.

Депутат Госдумы Роман Лябихов (КПРФ) констатировал, что в Башкирии стоимость услуг ЖКХ выросла «порядка на 14%». «Для наших граждан это огромные цифры», — отметил он.

Эту тему продолжил депутат — коммунист Курултая Рустам Хафизов. «Наши власти постоянно заверяют, что сбор с населения достигает 98%. За услуги мы платим исправно, но качество оставляет желать лучшего», — прокомментировал он. По мнению господина Хафизова, одна из острых проблем — отсутствие газа в многоквартирных домах без централизованного горячего водоснабжения из-за неудовлетворительного состояния дымоходов и ветканалов.

По словам исполняющей обязанности министра ЖКХ Башкирии Ирины Головановой, подача газа была прекращена в 80 домах в республике, 50 из них находятся в Уфе. Поводом для этого стала разгерметизация дымоходов, отметила она. На устранение этой проблемы из программы по капремонту дворов и подъездов выделили 30 млн руб. Сроки окончания ремонтных работ не назывались.

В Башкирии отключение коммунальных услуг стало обыденностью, отметил координатор движения «Стоп БашРТС» Альберт Рахматуллин. Он посетовал, что халатное бездействие чиновников и депутатов «тянет наш город в средневековье». Господин Рахматуллин считает, что вместо решения проблем чиновники занимаются «перекладыванием друг на друга ответственности», поэтому в республике необходимо создать рабочую группу для принятия конкретных решений, разработки нужных законопроектов. «Кто-то скажет, что нельзя туда включать общественников, этим должны заниматься депутаты. Да, должны, но у нас и депутаты не работают. Два года назад в госсобрании была создана рабочая группа по аварийным дымоходам, а сейчас чиновники делают вид, что впервые слышат об этой проблеме. Чем занимались тогда депутаты, что сейчас 50 домов отключены от газа в Уфе?», — сказал Альберт Рахматуллин.

Ошибкой было передать многоквартирные дома в собственность их жильцов, поскольку у них нет должных знаний в сфере ЖКХ, уверен общественник Владимир Наумкин. По его мнению, необходимо создать государственную структуру, которая будет контролировать деятельность управляющих компаний, а на должность их руководителей назначать специалистов, имеющих профильное образование.

Общественник также предложил регистрировать в органах местного самоуправления советы жителей многоквартирных домов, поскольку обращения совета в правоохранительные органы при защите своих прав часто бывают обезличены. Ирина Голованова отметила, что в 60% муниципалитетов уже зарегистрированы «старшие по домам» и им были выданы удостоверения.

По итогам встречи общим голосованием был принят проект резолюции, в которой предлагается направить в Госдуму предложения о поправках, усиливающих ответственность правонарушителей в сфере ЖКХ. Правительству Башкирии предлагается утвердить правовые акты по введению индивидуального учета потребления тепла в квартирах и позволить жителям выбирать способы теплоснабжения. По словам Юнира Кутлугужина, после доработки резолюции предложения, прозвучавшие на встрече, будут направлены в правительство Башкирии и Госдуму.

Карина Мамаева