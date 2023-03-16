Суд запретил блогеру Чекалиной пользоваться интернетом

Савеловский суд Москвы назначил меру пресечения блогеру Валерии Чекалиной (более известной под псевдонимом Лерчек) в виде запрета определенных действий. Согласно решению суда, блогеру запрещается общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать интернет и другие средства связи, сообщает «РИА Новости». Аналогичная мера пресечения избрана ее мужу, Артему, передает ТАСС. Супруги обвиняются в отмывании денежных средств на сумму свыше 130 млн руб. (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерия Чекалина

Фото: Социальные сети Валерии Чекалиной Валерия Чекалина

Фото: Социальные сети Валерии Чекалиной

За несколько часов до вынесения решения суда Валерия и Артем Чекалины опубликовали прощальные посты в Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta). Артем Чекалин написал, что блогеры, вероятно, «не скоро будут на связи». Его супруга поблагодарила своих подписчиков «за эти семь лет».

Валерия Чекалина во время судебного слушания просила не запрещать ей доступ к интернету, поскольку «семейный блог» — ее единственный источник дохода.

По версии следствия, в апреле 2021 года супруги легализовали денежные средства, добытые преступным путем. На них якобы была приобретена валюта США. СКР считает, что таким образом блогеры пытались замаскировать связь легализованных средств с их преступным источником происхождения.

В начале марта Валерии Чекалиной предъявили еще одно обвинение, касающееся уклонения от налогов на сумму 311 млн руб., Артем Чекалину — в пособничестве. С обоих была взята подписка о невыезде. Следствие утверждает, что Валерия Чекалина в период с 2020 по 2022 год не уплачивала налоги через схему с упрощенной системой налогообложения. Сама блогер позже пообещала погасить задолженность. Она говорила, что для любого бизнеса «нормально» совершать ошибки.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «С блогеров соберут миллионы налогов».

Лусине Баласян