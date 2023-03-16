У инвесторов каждый день на счету

Крупнейший международный брокер блокирует операции с евро для россиян и белорусов. Клиенты Interactive Brokers начали получать оповещения об ужесточении правил торгов. Как рассказал “Ъ FM” гендиректор консалтинговой группы «Личный капитал» Владимир Савенок, в письмах от компании говорится, что с 24 марта клиенты из России и Белоруссии не смогут продавать активы в евро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Однако касается ли ограничение бумаг в других валютах, из текста сообщения непонятно, рассуждает Владимир Савенок: «У нас люди получили такие письма. Сейчас мы делаем запросы в компанию и пытаемся на практике, на своем опыте продать какие-то евровые бумаги, чтобы понять что к чему. Дали заявку на продажу активов через IB в евро — она прошла как обычно. Мы готовим письмо для клиентов, чтобы они продавали все бумаги в евро. Раз предупредили, что такие активы могут заморозить, то от них надо избавляться. Надо готовиться к худшему.

При этом они не вводят ограничения в один день, поэтому можно подготовить запасной аэродром в виде другой юрисдикции. Это либо брокер в Казахстане, либо страховая компания, которая не может выгнать клиента, в отличие от банка или брокера, и заморозить активы. Казахстан в данном случае — вариант для перевода средств, если уж IB ставит крест на русских клиентах».

Сразу же после того, как Россия начала военные действия на Украине, Interactive Brokers предупредил российских клиентов о возможной блокировке счетов. Известно, что доступ к ним потеряли пользователи, которые ездили в Крым и оттуда заходили в приложение. Летом прошлого года компания запретила пополнять рублевые счета. Кроме того, российские клиенты лишились возможности покупки европейских акций, а также получения данных с NASDAQ и Нью-Йоркской фондовой биржи.

Ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков допускает, что новые блокировки могут оказаться временными: «Сами брокеры — Interactive Brokers, American Trade и так далее — в течение последнего года вводили собственные ограничения, поскольку боятся рисков, связанных, например, с неожиданным включением их клиентов в санкционные списки. То есть на уровне каких-то более крупных структур, не частных, никаких новых блокировок нет. Если это частная инициатива самой компании, тут мы уже ничего поделать не можем.

Вряд ли это какой-то европейский регулятор. Там процесс освобождения активов продолжается. Не все запросы клиентов удовлетворяются, но прям такого широкого запрета нет. Скорее, я бы сказал, они хотят тихо и мирно решить этот вопрос и максимально вывести деньги россиян, чтобы потом не сталкиваться с юридическими проблемами.

Именно брокеры работают над тем, чтобы лица, которые не находятся в санкционных списках, получили эти деньги и вывели куда-то. Поскольку происходящее на юридическом языке называется незаконными заморозками.

Соответственно, если брокеры вводят свои собственные ограничения, то действуют приблизительно по той же схеме. Мы сейчас запрещаем какие-то операции до тех пор, пока не проясним ситуацию с лицами, владеющими этими счетами и активами. К примеру, запрещаем открывать счета. Скорее всего, эти ограничения временные. Вероятно, это инициатива самой компании, а не какое-то официальное широкое решение, скажем так».

В ноябре прошлого года “Ъ” стало известно о переходе клиентов от Interactive Brokers к российским компаниям. В частности, «Цифра брокер» сообщил, что к ним пришли до 1 тыс. инвесторов.

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Александр Рассохин