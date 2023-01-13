Toyota завершила сокращение персонала своего петербургского завода

Компания Toyota завершила процедуру увольнения сотрудников закрывающегося завода в Санкт-Петербурге, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

«Запланированные ранее организационно-штатные мероприятия завершены. В настоящий момент в компании работает 277 человек, из них 76 заняты на заводе в Санкт-Петербурге»,— цитирует агентство сообщение компании.

Toyota объявила о закрытии завода в Шушарах 23 сентября в связи с перебоями поставок комплектующих, при этом решение не предполагало сворачивание бизнеса компании в РФ. Актив намерено было приобрести подконтрольный Минпромторгу НАМИ, но впоследствии сделку отменили. В декабре вице-премьер Денис Мантуров сообщал, что решение о дальнейшей судьбе предприятия «уже на выходе».

Завод «Тойота Мотор» был запущен в 2007 году. На предприятии производили седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4.

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