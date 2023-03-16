Пожар на территории погрануправления ФСБ в Ростове произошел из-за возгорания ГСМ в гараже

Пожар в здании пограничного управления ФСБ в Ростове на пр. Сиверса, 20 начался из-за возгорания горюче-смазочных материалов в гараже, сообщил ЦОС ФСБ. В самом пограничном управлении данную информацию также подтвердили «Ъ-Юг».

«В 12.20 в ремонтной мастерской гаражного бокса аппарата ПУ ФСБ России по Ростовской области произошло возгорание горюче-смазочных материалов, которое повлекло взрыв и частичное разрушение строения», — сообщили в ФСБ.

Также в ведомстве отметили, что в результате возгорания есть пострадавшие.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев написал в своем Telegram-канале, что по предварительной версии, возгорание было связано с неисправностью электропроводки.

Анастасия Назарова