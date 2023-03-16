Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пожар в погрануправлении ФСБ в Ростове начался из-за замыкания электропроводки

Предварительная причина пожара в здании пограничного управления ФСБ Ростовской области – замыкание электропроводки, сообщил в своем Telegram-канале глава Ростовской области Василий Голубев.

«Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами. Пожар распространился на площади 800 кв. м., в результате произошло обрушение двух стен»,—написал глава региона.

Василий Голубев также подтвердил, что в тушении огня задействованы 14 единиц техники и 63 спасателя. По словам главы региона, один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Пожар вспыхнул в здании погрануправления на пр. Сиверса, 20. Движение по проспекту от пер. Депутатского до ул. Красноармейской перекрыто.

Анастасия Назарова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...