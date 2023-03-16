Пожар в погрануправлении ФСБ в Ростове начался из-за замыкания электропроводки

Предварительная причина пожара в здании пограничного управления ФСБ Ростовской области – замыкание электропроводки, сообщил в своем Telegram-канале глава Ростовской области Василий Голубев.

«Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами. Пожар распространился на площади 800 кв. м., в результате произошло обрушение двух стен»,—написал глава региона.

Василий Голубев также подтвердил, что в тушении огня задействованы 14 единиц техники и 63 спасателя. По словам главы региона, один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Пожар вспыхнул в здании погрануправления на пр. Сиверса, 20. Движение по проспекту от пер. Депутатского до ул. Красноармейской перекрыто.

Анастасия Назарова