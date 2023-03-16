Компания Audi показала прототип электрокроссовера Q6 e-tron, который станет серийным в 2023 году.

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Новинка станет первой моделью, построенной на платформе Premium Platform Electric (PPE) с 800-вольтовой архитектурой бортовой электрики, мощными электромоторами, инновационной системой управления батареями и их зарядкой.

Предсерийные прототипы Q6 e-tron проходят ездовые испытания в Европе в условиях северных регионов. Сроки официальной премьеры новинки не названы, но подтверждено, что на рынок Audi Q6 e-tron выйдет в двух версиях — базовом кроссовере и его купеобразном варианте Sportback.

Максим Вершинин

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