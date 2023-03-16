«Легион "Свобода России"» признан террористическим и запрещен

Верховный суд (ВС) России признал «Легион "Свобода России"» террористическим и запретил его на территории страны. Таким образом, ВС РФ удовлетворил просьбу Генпрокуратуры, с которой она обратилась в инстанцию 6 февраля. По версии надзорного ведомства, «Легион» создан на Украине для подрыва основ конституционного строя и свержения власти, в том числе путем терактов.

В соответствии с решением ВС РФ, принимающие участие в деятельности организации, будут привлекаться к уголовной ответственности за содействие терроризму. За пособничество, финансирование или неуведомление правоохранительных органов о действиях «Легиона "Свобода России"» также предусмотрено уголовное наказание, в том числе лишение свободы до пожизненного заключения.

Как утверждает следствие, «Легион "Свобода России"» был создан в марте 2022 года по указанию президента Украины Владимира Зеленского для вербовки добровольцев среди российских граждан для участия в боевых действиях на стороне украинских вооруженных сил.

8 сентября прошлого года у модераторов Telegram-канала «Легион "Свобода России"» прошли обыски в Москве. В декабре житель Свердловской области Владлен Меньшиков стал фигурантом уголовного дела о сотрудничестве с «Легионом». Его обвиняют в попытке диверсии на железной дороге.