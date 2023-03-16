Суды повернулись к арене

Арбитражные суды с конца февраля приняли сторону госзаказчика строительства ледовой арены в Новосибирске уже по трем искам к генподрядчику ООО «Элинальфа». Попытки взыскать с компании неустойку за сорванные сроки выполнения работ государственное казенное учреждение «Арена» предприняло еще в 2021 году, но в первых инстанциях они не увенчались успехом. К середине марта суды удовлетворили иски «Арены» к «Элинальфе» на сумму около 17,5 млн руб., еще одно заявление госзаказчика (на 17,1 млн руб.) отправлено кассацией на пересмотр. Вместе с тем по итогам многократных изменений, внесенных в два госконтракта, сроки их исполнения увеличились на два года (с декабря 2021 года до конца 2023-го), а стоимость арены выросла с 9,3 до 14,8 млрд руб. Юристы полагают, что в дальнейшем суды также поддержат сторону «Арены» в вопросе о взыскании пени.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К середине марта суды удовлетворили иски «Арены» к «Элинальфе» на сумму около 17,5 млн руб.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ К середине марта суды удовлетворили иски «Арены» к «Элинальфе» на сумму около 17,5 млн руб.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Новосибирской области 10 марта удовлетворил иск Государственного казенного учреждения Новосибирской области (ГКУ) «Арена» к московскому ООО «Элинальфа» — генподрядчику строительства многофункциональной ледовой арены (МФЛА) на левом берегу Новосибирска. Власти впервые успешно в первой инстанции взыскали с компании 4,9 млн руб. неустойки за сорванные сроки выполнения работ на одном из этапов. Генподрядчик настаивал на необходимости списания пени, ссылаясь на исполнение контрактов в жестких условиях пандемии и внесение многочисленных изменений в проектную документацию. «Заявляя о том, что обстоятельства внесения изменений в проектную и сметную документации повлияли на сроки выполнения работ по спорным этапам, ответчик какие-либо мотивированные пояснения не представил. Доводы ответчика о том, что проектные решения содержали многочисленные ошибки, которые были выявлены в ходе разработки рабочей документации и требовали корректировки со стороны заказчика, судом также отклоняются ввиду отсутствия доказательств данным утверждениям ответчика»,— говорится в решении суда. В один день с этим иском — 6 октября 2022 года — «Арена» попросила суд взыскать с «Элинальфы» еще 91,6 млн руб. по второму из двух контрактов, рассмотрение этого дела отложено на конец марта.

Новая ледовая арена в Новосибирске, рассчитанная на 10,5 тыс. зрителей, изначально строилась к молодежному чемпионату мира по хоккею. Он должен был пройти с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года в Новосибирске, но после начала СВО Международная федерация хоккея (IIHF) отдала право проведения турнира Канаде. Оба контракта на строительство арены (5,76 млрд руб. и 3,51 млрд руб., в сумме — 9,27 млрд руб.) в 2019 году получила московская компания «Элинальфа». Из-за роста стоимости строительных материалов размеры контрактов скорректировали до 7,9 млрд руб. и 6,88 млрд руб. (в сумме — 14,78 млрд руб.). Изначально планировалось, что работы будут выполнены до декабря 2021 года. О вводе арены в эксплуатацию губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил в декабре 2022 года, однако игры на ней пока не проводятся. При последней корректировке контрактов сроки их исполнения продлили до 31 декабря 2023 года. В отношении гендиректора субподрядчика строительства арены ООО «Строймонтаж» Михаила Воловича СКР в начале марта возбудил уголовное дело о мошенничестве. По данным „Ъ-Сибирь“, основанием стало хищение денег, полученных по договорам с «Элинальфой».

Первые два иска с требованием взыскания с генподрядчика неустойки за срыв сроков строительства — на 24,1 млн руб. и 17,1 млн руб. — «Арена» направила в арбитражный суд в октябре 2021 года, но в первых инстанциях проиграла. По первому иску апелляция решение отменила, взыскав с «Элинальфы» часть требуемой суммы — 12,7 млн руб. 28 февраля 2023 года с этим согласилась и кассационная инстанция. В тот же день кассация отменила решение первых двух инстанций по второму иску, дело направили на новое рассмотрение.

Иски «Арены» к «Элинальфе» однозначно будут пересмотрены в сторону их удовлетворения, пусть даже и частичного, уверен управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов. Ориентиром, по его словам, будет решение по делу от 10 марта, в котором нижестоящий суд напрямую ссылается на выводы кассации по другому иску, указавшей на незаконность выводов нижестоящих судов. «Ошибки судов первой инстанции заключались в том, что условиями государственного контракта предусмотрена этапность выполнения работ, установлена обязанность подрядчика выполнить их в соответствии с графиком и обязанность заказчика обеспечить приемку каждого отдельного этапа. Многократное согласование сторонами этапов работ и сроков их выполнения указывает на существенный характер приведенных договорных условий. При таких обстоятельствах у подрядчика не имеется оснований требовать списания всех неустоек по контракту вне зависимости от этапов его выполнения, за нарушение обязательств по которым заказчиком начислена не­устойка в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы»,— считает юрист.

Дарья Решетникова