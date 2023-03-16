Власти Бурятии опровергли сообщения об отправке новой партии мобилизованных в зону спецоперации

Власти Бурятии опровергли информацию о том, что из региона в зону проведения специальной военной операции отправляются новые партии мобилизованных. Как сообщила «Ъ» пресс-служба правительства республики, речь идет «исключительно о добровольцах».

Источником предположений об отправке жителей Бурятии в зону спецоперации стала публикация в официальном аккаунте во «ВКонтакте» администрации МО Хоринский район от 16 марта, в которой отмечалось, что из Хоринского и Кижингинского районов были отправлены «вновь мобилизованные» жители. Сообщение с данной формулировкой попало в некоторые федеральные СМИ и Telegram-каналы.

Влад Никифоров, Иркутск