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В Ярославль прибывают новые автобусы

Первая партия новых автобусов прибыла в Ярославль с подмосковного завода ЛиАЗ. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области. Согласно требованиям прошедших аукционов на перевозки в Ярославле и Ярославском районе, автобусы выполнены в едином стиле: с гербом Ярославля и надписью «Яавтобус».

Новый автобус в Ярославле

Новый автобус в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Новый автобус в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Новые машины предназначены для ООО «Транспорт Ярославии». 1 апреля брендированные автобусы выйдут на первые 25 маршрутов: № 4, 33, 5, которые будет обслуживать ООО «СтарТранс», № 41б, 42, 5а, 5б, 04, 041, 021, 013, 019, 8, 41а, 14, 15, 53 — ООО «Транспорт Ярославии», №76, 99, 2к, 4а, 11, 28 — ООО «Первая пассажирская компания», №70, 77 — ООО «ЯТК-2».

Замена будет проходить с апреля по май в несколько этапов. Каждые две недели планируется обновлять порядка 20% транспортных средств. «Ъ-Ярославль» сообщал, что замена автопарка должна закончится 1 июня: на линиях будет работать более 600 машин по 137 маршрутам.

Антон Голицын

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