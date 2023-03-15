Чемпионат на выживание

Международная федерация футбола (FIFA) перед переизбранием на пост президента Джанни Инфантино анонсировала очередное испытание на прочность, придуманное структурой для ведущих футболистов мира. Выбирая варианты формата следующего чемпионата мира, который в 2026 году примут США, Канада и Мексика, она остановилась на схеме с максимальным количеством матчей — 104. Такой формат оставляет игрокам минимум времени на отдых и восстановление до и после первенства, притом что эксперты уже считают выпадающие на них нагрузки чрезмерными. Зато FIFA уверена, что он поможет ей нарастить доходы в следующем четырехлетнем цикле до умопомрачительной цифры — $11 млрд.

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Фото: CYRIL NDEGEYA / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency / AFP Джанни Инфантино

Фото: CYRIL NDEGEYA / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency / AFP

Совет Международной федерации футбола перед очередным конгрессом, на котором в четверг на безальтернативной основе на пост президента будет переизбран Джанни Инфантино, утвердил формат следующего после завершившегося в декабре в Катаре чемпионата мира. Он состоится летом 2026 года, а примут турнир сразу три североамериканские страны — США, Канада и Мексика. Чемпионат пройдет в радикально расширенном по сравнению с предыдущими составе. Вместо 32 сборных, как было на всех первенствах, начиная с французского 1998 года, на первенстве в Северной Америке выступят 48 команд.

Увеличение числа участников потребовало корректировок схемы розыгрыша главного футбольного титула. Выбирая из нескольких вариантов, FIFA остановилась на самом простом. На групповом этапе команды будут разбиты на 12 квартетов. В стартовый раунд play-off — 1/16 финала — выйдут по два лидера из каждой группы, а также восемь сборных, занявших третьи места с лучшими показателями. Похожая система сейчас используется на чемпионатах Европы. На них в сетку play-off также добавляют некоторые из тех, кто финишировал в группах третьими.

Объясняя свой выбор, FIFA в своем заявлении указала, что он обеспечит любой из сборных минимум три матча на престижнейшем из турниров при «сбалансированном периоде отдыха», а также исключит «риск сговора».

Что под таким риском имеется в виду, понятно. Основным конкурентом формата с дюжиной квартетов на предварительном этапе был формат с 16 тройками. Но в группе из трех команд само по себе расписание неизбежно ставит их в неравное положение, поскольку одна пропускает заключительный день состязаний, успев до него сыграть два своих матча. При этом велика вероятность возникновения ситуации, при которой во встрече ее оппонентов обоих, чтобы «отцепить» третьего, будет устраивать определенный результат.

Зато другой тезис FIFA — про «сбалансированный» отдых — выглядит чрезвычайно спорным. Достоинством форматов, конкурировавших с принятым, была их относительная компактность. FIFA вполне могла остановиться на том, что предусматривал проведение в рамках чемпионата 80 встреч — на 16 больше, чем было в Катаре. Но она остановилась именно на варианте экстремальном с точки зрения насыщенности турнира играми. Их будет в общей сложности 104.

Объявление формата североамериканского первенства случилось через неделю после публикации Международной ассоциацией профессиональных футболистов (FIFPro) большого исследования, посвященного влиянию календаря на состояние топовых игроков в текущем сезоне. Центральное место в нем принадлежит «эффекту чемпионата мира», который из-за специфического тайминга (катарский турнир был перенесен на конец года) вынудил футболистов переключаться с клубных состязаний на состязание сборных и обратно, практически не имея времени на отдых и восстановление.

FIFPro утверждала, что спрессованный календарь и особенности мирового первенства привели к функциональному и психологическому истощению спортсменов, а также валу травм.

Нагрузки на них она назвала «чрезмерными», а ряд знаменитостей, участвовавших в опросе ассоциации, охарактеризовали их еще жестче — как «чудовищные» и «самоубийственные».

В действительности конкретно во время чемпионата мира в Северной Америке график сборных в плане жесткости будет не сильно отличаться от катарского. По сути, для сильнейших разница сводится к лишнему матчу play-off (в Катаре эта стадия открывалась 1/8 финала). Однако плотность графика в 2026 году из-за этого не повысится. Североамериканское первенство продлится 38 или 39 дней с финалом 19 июля, в то время как катарское заняло всего 29.

Проблема в другом. Растянув чемпионат, FIFA снова зарезервировала для игроков мизерный отрезок для подготовки к турниру. Учитывая, что европейский клубный сезон завершается в конце мая, он составит около двух недель, то есть, скорее всего, чуть-чуть больше, чем перед катарским чемпионатом. А возвращаться в клубы многим сборникам придется опять сразу же после первенства. Во второй половине июля стартует еврокубковая квалификация, в августе — национальные чемпионаты.

Существует и обостряющий проблему фактор, появившийся благодаря реформаторским идеям Джанни Инфантино.

Дело в том, что и в сезоне, предшествующем чемпионату мира, у звезд не будет полноценных каникул. На лето 2025 года FIFA назначила дебютный розыгрыш клубного мирового первенства в расширенном формате — из 32 команд вместо семи в ныне действующем.

Двенадцать из них будут представлять Европу. Иными словами, в клубном чемпионате мира сыграет львиная доля континентальных грандов, являющихся базой для комплектования целого ряда сборных.

Нет ничего странного, что очередные новости от FIFA были встречены и очередной порцией критики в ее адрес от организаций, чья задача заключается в заботе о благополучии игроков. Так, FIFPro получила решительную поддержку со стороны Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA). Ее исполнительный директор Махета Моланго заявил, что обещания федерации советоваться с футболистами по поводу изменений в их и так «перегруженном» графике «не сочетаются» с постоянным «расширением внутреннего и международного календаря». «Мы не можем и дальше подталкивать игроков к краю пропасти»,— добавил в интервью BBC функционер.

Впрочем, у Джанни Инфантино под рукой имеется аргумент, который, по крайней мере по мнению многих чиновников, наверняка перевешивает опасения за здоровье игроков. Зимой FIFA объявила, что в следующем четырехлетнем цикле планирует увеличить свои доходы в полтора раза, до астрономической суммы $11 млрд. А драйвером роста должен стать чемпионат мира в Северной Америке, ценность которого — например, для телевидения и спонсоров — повысят 40 «дополнительных» матчей.

Алексей Доспехов