Представители правительства Ярославской области и эксперты обсудили модернизацию транспортной системы региона

Модернизация общественного транспорта в Ярославской агломерации получила положительную оценку экспертов на круглом столе, организованном «Ъ-Ярославль» по инициативе правительства Ярославской области. В обсуждении темы приняли участие представители Министерства транспорта РФ, правительства Ярославской области, перевозчики, эксперты по пассажирским перевозкам, депутаты и общественники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Круглый стол по модернизации общественного транспорта в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Круглый стол по модернизации общественного транспорта в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Нам крайне важно вести диалог с жителями, получать обратную связь, вместе обсуждать проблемные и волнующие вопросы. Благодарю всех, кто нашел возможность сегодня быть с нами и участвовать в детальном и открытом разговоре. Общественный транспорт – социальная сфера, и ее модернизация вызывает оживленную дискуссию. Ее осложняют два фактора: незнание и предвзятость. Надеемся, что в том числе по итогам сегодняшнего мероприятия мы эти факторы снимем» – заявил на круглом столе первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Концепцию изменений автобусных перевозок в Ярославской агломерации представила директор регионального департамента транспорта Татьяна Черемных. Она рассказала, что в рамках модернизации сохраняется маршрутная сеть и нумерация автобусов. Плюсом вводятся дополнительные маршруты по регулируемым тарифам. Единой остается тарифная политика, транспортная доступность для ярославцев должна стать лучше. Будут введены дополнительные маршруты со специальным индексом нумерации в праздничные дни, а также хоккейные от «Арены-2000». Для дептранса важно удобство новых способов оплаты для пассажиров. При этом с 1 апреля сохраняются действующие тарифы, льготы и проездные билеты

Эксперты в целом положительно оценили предпринятую ярославским правительствам модернизацию общественного транспорта в Ярославле. В своем выступлении на круглом столе первый заместитель председателя общественного совета при министерстве транспорта РФ Борис Лоран поддержал работу ярославского правительства по модернизации рынка перевозок и обозначил цели: создание единого центра управления и контроля пассажирских перевозок, прозрачность рынка, максимально удобная и безопасная работа общественного транспорта.

На мероприятии отмечалось, что важная часть работы в рамках модернизации рынка перевозок – диалог с жителями. По словам члена Общественной палаты РФ, председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, необходимо вовлекать людей в обсуждение и проработку всех элементов новой системы. В Ярославской области региональное правительство контролирует этот процесс. Вместе с горожанами специалисты транспортной отрасли прорабатывают ключевые замечания, замеряют пассажиропотоки на ряде маршрутов.

Большинство участников круглого стола согласились, что модернизация общественного транспорта Ярославлю и Ярославскому району необходима. В том числе – в связи с жалобами со стороны горожан. Участники дискуссии подчеркнули: должна быть выстроена оптимальная система взаимоотношений между правительством региона, его структурами и другими органами власти, перевозчиками и гражданами.

Андрей Иванов