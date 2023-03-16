Суд в Ленобласти подтвердил право на гражданскую службу при мобилизации

Ленинградский областной суд подтвердил незаконность призыва на военную службу жителя Гатчины Павла Мушуманского. В 2019 году он проходил альтернативную гражданскую, но не военную службу, которая противоречила его религиозным убеждениям. Об этом 16 марта рассказал правозащитник Павел Чиков со ссылкой на проект «Военный омбудсмен».

Решение Ленинградского областного суда является прецедентом. Павла Мушуманского после начала частичной мобилизации призвали и направили в военную часть. 30 ноября 2022 года ему удалось оспорить законность своего призыва в Гатчинском городском суде, однако военный комиссар подал жалобу на решение в пользу мобилизованного. 16 марта областной суд отказал призывной комиссии в удовлетворении апелляционной жалобы. Интересы истца представляет адвокат Александр Передрук.

Напомним, что 23-летний Павел Мушуманский является евангельским христианином. В ходе альтернативной службы в 2019–2021 годах он работал в психоневрологическом интернате. В военкомате он напомнил про свои религиозные убеждения и попросил повторно пройти АГС. Однако просьба была проигнорирована, рассказывал «Ъ» отец молодого человека: «Ему рекомендовали сообщить об этом в воинской части. А в части сказали, что вопрос необходимо было решать в военкомате».

Подробнее – в материале «Убеждения защитили от мобилизации».

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