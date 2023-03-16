Силуанов: сбор с бизнеса составит 5% от сверхприбыли

В Минфине ожидают, что ставка взноса с допприбыли за 2021-2022 года составит около 5%, заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, бизнес сможет оплатить взнос и в 2024 году, но механизм будет работать так, что выгоднее это сделать в 2023-м. Министр призвал бизнес не жалеть денег на платеж в бюджет — они пойдут на инфраструктуру, социальные расходы и в итоге «вернутся предпринимателям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как пояснил Антон Силуанов, правительство планирует законадательно закрепить сбор с бизнеса в весеннюю сессию парламента. Он также пообещал, что в ближайшее время Минфин предоставит свои предложения по взносу. «Мы сейчас примерно прогнозируем ставку порядка 5%. Ждем в текущем году»,— сказал господин Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) (цитата по ТАСС).

«Хочу сказать следующее: куда эти деньги пойдут? Эти деньги пойдут на строительство инфраструктуры, на те же дороги, на строительство и более качественное образование, на здравоохранение, на заработную плату бюджетникам. Все эти деньги в конечном счете вернутся в бизнес. Люди будут больше покупать в магазинах, больше появится дорог и возможностей для расширения бизнеса, поэтому все те ресурсы, которые мы соберем, по сути дела, вернутся нашим предпринимателям»,— заявил господин Силуанов выступая на съезде РСПП.

«Поэтому на это жалеть денег, Александр Николаевич, не надо. Надо, мне кажется, с удовольствием принять это решение и двигаться вперед»,— добавил он, обращаясь к главе РСПП Александру Шокину.

8 февраля вице-премьер Андрей Белоусов рассказал, что правительство ведет переговоры с крупным бизнесом о взносах в бюджет из дохода за 2022 год. Позже Антон Силуанов пояснил, что кабмин надеется однократно пополнить бюджет за счет взноса на 300 млрд руб. «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что размер взноса могут рассчитать исходя из суммы порядка 4-5% от дополнительной прибыли за последние два года. 21 февраля глава РСПП Александр Шохин сообщил, что власти согласовали единовременный платеж с бизнесом. Он также говорил, что не понимает, как считать «сверхдоход» компаний, когда он «по сути сверхдоходом не является».

15 марта замглавы Минфина Алексей Сазанов сообщил, что взнос будут платить все предприятия с чистой доналоговой прибылью более 1 млрд руб. за 2021-2022 годы. Под сбор также попадет банковский сектор. Он также говорил, что размер взноса будет рассчитан в начале апреля после того, как бизнес сдаст декларации по налогу на прибыль.

Подробнее о дискуссии о сборе с бизнеса — в матераиле «Ъ» «Корпоративное самообложение».

Олеся Павленко