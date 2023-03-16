Орловский губернатор не подтвердил сообщения о появлении в одном из районов вооруженных людей

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения о появлении на территории одного из районов региона группы вооруженных лиц.
Андрей Клычков
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
«В настоящее время эта информация тщательно проверяется силовыми ведомствами во взаимодействии с органами власти. Пока информация не подтверждается»,— рассказал господин Клычков. Он пообещал дополнительно сообщить о результатах проверки.
Орловская область не граничит с Украиной. В соседний с ней приграничный регион Брянской области в начале марта проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате вторжения, которые российские власти назвали терактом, погибли два человека, двое получили ранения.
С начала проведения специальной военной операции власти опровергают недостоверную информацию, которая распространяется в приграничных регионах. Вчера, 15 марта, например, Брянская облдума опровергла сведения об инициативе включить в коммунальные платежи расходы на системы противовоздушной обороны.
Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».