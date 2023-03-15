Брянские власти опровергли инициативу включения в коммунальные платежи расходов на ПВО

Брянская областная дума опровергла информацию о том, что один из комитетов поддержал инициативу по «имплементации в коммунальные платежи для населения части расходов на обеспечение работы средств ПВО для защиты области от террористических атак».

«Данная информация является фейком»,— сказано в сообщении парламента.

Информацию об инициативе заметили СМИ и Telegram-каналы. В сообщении на сайте думы от 10 марта было сказано: «Предложено проработать механизм имплементации в коммунальные платежи для населения части расходов на обеспечение работы средств ПВО для защиты области от террористических атак». В 17:00 мск запись еще была доступна, сейчас при попытке зайти на сайт появляется надпись «Аккаунт заблокирован администратором сервера».

В облдуме напомнили об ответственности за распространение недостоверной информации. Также там заявили, что сайт парламента подвергся массированной хакерской атаке.

В приграничных регионах России с начала специальной военной операции на Украине регулярно распространяется недостоверная информация, касающаяся безопасности жителей. Так, прошедшей осенью курские власти опровергли слухи об эвакуации населения в Тамбов и сообщения о ранении в областном центре человека, поднявшего незнакомый предмет с земли.

Власти Брянской области с начала марта уже дважды опровергали информацию об атаках с воздуха на аэропорт и химзавод.

Сергей Толмачев, Воронеж