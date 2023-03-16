Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Липецкий застройщик «Глобус групп» получил второй банкротный иск от контрагента с начала года

ООО «Глобус групп» Ольги Коротких, один из крупнейших девелоперов в регионе, получил второй с начала 2023 года иск о банкротстве — на этот раз от ООО «Липецкстройиндустрия». Иск еще не принят к производству арбитражным судом Липецкой области, сумма требований в документах суда не раскрывается. Ранее был удовлетворен иск «Липецкстройиндустрии» к «Глобус групп» о взыскании 2,6 млн руб. долга за поставленный товар.

В январе иск о банкротстве к ООО «Глобус групп» подавало ООО «Липецклифтмонтаж», однако уже в феврале истец отказался от требований и попросил суд вернуть заявление.

Отметим, что в прошлом году прокуратура Липецкой области проводила проверку по вопросу соблюдения прав дольщиков при сдаче в эксплуатацию многоквартирного дома Graff House на улице Неделина в Липецке, который возводится ООО «Глобус групп». Было выявлено отставание подрядчика от графика. Как поясняли в надзорном ведомстве, срок ввода дома в эксплуатацию неоднократно переносился. Изначально сдача объекта была намечена на второй квартал 2021 года, до этого — во второй половине 2019-го. В апреле 2022 года прокурор Октябрьского района Липецка Михаил Макеев объявил гендиректору «Глобус групп» Антону Колпакову предостережение о недопустимости нарушения сроков сдачи дома, было внесено соответствующее представление.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Глобус групп» зарегистрировано в 2015 году. В 2021 году выручка компании составила 0 руб., чистая прибыль — 734 тыс. руб. В 2022 году «Глобус групп», по данным ЕРЗ, снизила объем текущего строительства в четыре раза (в 2,5 раза, по оценке «Дома.РФ») до 20 тыс. кв. м. По объемам ввода жилья компания заняла второе место в Липецкой области, сдав 27,7 тыс. кв. м.

Подробнее о вводе жилья в макрорегионе читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Девелоперы остались при своем».

Мария Старикова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...