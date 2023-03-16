Липецкий застройщик «Глобус групп» получил второй банкротный иск от контрагента с начала года

ООО «Глобус групп» Ольги Коротких, один из крупнейших девелоперов в регионе, получил второй с начала 2023 года иск о банкротстве — на этот раз от ООО «Липецкстройиндустрия». Иск еще не принят к производству арбитражным судом Липецкой области, сумма требований в документах суда не раскрывается. Ранее был удовлетворен иск «Липецкстройиндустрии» к «Глобус групп» о взыскании 2,6 млн руб. долга за поставленный товар.

В январе иск о банкротстве к ООО «Глобус групп» подавало ООО «Липецклифтмонтаж», однако уже в феврале истец отказался от требований и попросил суд вернуть заявление.

Отметим, что в прошлом году прокуратура Липецкой области проводила проверку по вопросу соблюдения прав дольщиков при сдаче в эксплуатацию многоквартирного дома Graff House на улице Неделина в Липецке, который возводится ООО «Глобус групп». Было выявлено отставание подрядчика от графика. Как поясняли в надзорном ведомстве, срок ввода дома в эксплуатацию неоднократно переносился. Изначально сдача объекта была намечена на второй квартал 2021 года, до этого — во второй половине 2019-го. В апреле 2022 года прокурор Октябрьского района Липецка Михаил Макеев объявил гендиректору «Глобус групп» Антону Колпакову предостережение о недопустимости нарушения сроков сдачи дома, было внесено соответствующее представление.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Глобус групп» зарегистрировано в 2015 году. В 2021 году выручка компании составила 0 руб., чистая прибыль — 734 тыс. руб. В 2022 году «Глобус групп», по данным ЕРЗ, снизила объем текущего строительства в четыре раза (в 2,5 раза, по оценке «Дома.РФ») до 20 тыс. кв. м. По объемам ввода жилья компания заняла второе место в Липецкой области, сдав 27,7 тыс. кв. м.

Подробнее о вводе жилья в макрорегионе читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Девелоперы остались при своем».

Мария Старикова