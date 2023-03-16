Песков заявил о поразившей власти Молдавии «русофобской инфекции»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что молдавские власти «поражены русофобской инфекцией». Так он прокомментировал заявления чиновников и спецслужб Молдавии о причастности Москвы к протестам в стране.

«Руководство Молдавии испытывает совершенно ничем не оправданные и не основанные ни на чем предубеждения в отношении Москвы. Они поражены, наверное, такой русофобской инфекцией, бациллой»,— сказал господин Песков во время пресс-колла. По его словам, в Кремле испытывают сожаление по этому поводу.

Также господин Песков опроверг сообщения западных СМИ о том, что Кремль якобы разрабатывает план по «сближению с Молдавией». Соответствующую информацию накануне распространило немецкое издание Suddeutsche Zeitung.

Молдавские власти и спецслужбы заявляют о том, что проходящие в стране антиправительственные протесты в стране организованы по заказу России. Представители местной оппозиции свою связь с Москвой категорически отрицают.

Александр Кислов