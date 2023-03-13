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Коммерсантъ FM
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Илан Шор отрицает, что за протестами в Молдавии стоят российские спецслужбы

Молдавский оппозиционный политик Илан Шор отверг обвинения властей страны в том, что за протестами в Кишиневе и других городах стоит Россия. Он утверждает, что финансирование протестного движения осуществляется из его средств, а также за счет его команды.

Илан Шор

Илан Шор

Фото: Telegram-канал Илана Шора

Илан Шор

Фото: Telegram-канал Илана Шора

«Ни я, ни моя команда не служат ничьим интересам, кроме интересов народа Молдавии. И не следует все спихивать на оппозицию, протестное движение, на Россию. Нет за нашей спиной ни России, ни российских спецслужб»,— написал господин Шор в своем Telegram-канале.

Политик добавил, что в ближайшее время в Молдавии могут пройти новые протестные акции против политики властей страны.

Глава генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану ранее заявил, что спецслужбы России причастны к подготовке акций по дестабилизации ситуации в стране в ходе массовых демонстраций оппозиции.

12 марта в Кишиневе состоялся организованный движением «За народ» митинг, на котором среди прочего требовали отставки президента Молдавии Майи Санду. Манифестация завершилась после того, как полиция пропустила в здание правительства трех депутатов от партии «Шор».

Подробнее о протестах в Молдавии читайте в материале «Ъ» «Март, март левой!».

Александр Кислов

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