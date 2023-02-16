Даниил Медведев избавляется от голландской болезни

На ABN AMRO Open — турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 с призовым фондом €2,2 млн — успешно выступает Даниил Медведев. Обыграв в двух партиях голландца Ботика ван де Зандсхюлпа, он впервые с 2019 года вышел в 1/4 финала этого состязания, где теперь встретится с его прошлогодним чемпионом канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Выигрыш титула в Роттердаме гарантирует россиянину возвращение в первую десятку мирового рейтинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sander Koning / ANP MAG / ANP / AFP Фото: Sander Koning / ANP MAG / ANP / AFP

Для Даниила Медведева ABN AMRO Open стал первым турниром после поражения в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, которое впервые с июля 2019 года отбросило его в мировой классификации за пределы топ-10. Теперь на повестке дня стоит задача возвращения туда, и как раз сейчас наступил благоприятный период для ее решения. Дело в том, что до начала апреля Медведеву требуется защитить не очень большое количество рейтинговых очков. Неслучайно российский теннисист заметно скорректировал свое расписание. Если в феврале прошлого года он выступал лишь на одном турнире категории 500 в мексиканском Акапулько, то сейчас решил играть три недели подряд. Начался его февральский вояж в Роттердаме, а продолжится в Дохе на Qatar ExxonMobil Open (категория 250) и в ОАЭ на Dubai Duty Free Tennis Championships (категория 500).

Столь насыщенной игровой практики в этот период у экс первой ракетки мира не было уже шесть лет.

С точки зрения статистики роттердамский турнир для Медведева нельзя назвать успешным. Сыграв там четвертьфинал в 2018 году и полуфинал в 2019-м, он затем дважды подряд терпел поражения в первых раундах. Вот и сейчас на старте ABN AMRO Open Медведеву пришлось не очень просто: испанец Алехандро Давидович Фокина во вторник взял у него первый сет. Однако затем все встало на свои места. Соперник немного утратил бдительность, россиянин же приспособился к покрытию, поймал нужную точку удара и сумел переломить ход борьбы. А встреча второго круга с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхюлпом в четверг сложилась уже гораздо проще. Соперник ни разу не смог взять подачу Медведева, который доказал свое преимущество менее чем за полтора часа — 6:2, 6:2.

Четвертая подряд победа над лидером голландского мужского тенниса, занимающим в мировом рейтинге 35-е место, вывела Медведева в 1/4 финала на восьмую ракетку мира Феликса Оже-Альяссима, которого он обыгрывал уже четыре раза. Однако продлить эту серию будет гораздо сложнее, поскольку канадец превосходит голландца по всем параметрам. Оже-Альяссим уже более года практически постоянно стоит в первой десятке, да и под крышей в последнее время выступает очень уверенно. Достаточно сказать, что свой первый титул АТР он завоевал 12 месяцев назад именно в Роттердаме, а прошлой осенью, борясь за попадание на итоговый турнир года в Турине, Оже-Альяссим умудрился победить во Флоренции, Антверпене и Базеле, выдав в европейских залах беспроигрышную серию из 16 матчей.

В общем, пятничный четвертьфинал выглядит встречей равных соперников.

Но чем бы он ни закончился, говорить о возвращении Медведева в первую десятку будет рановато. Наверняка это произойдет лишь в том случае, если он выиграет нынешний турнир, в котором продолжают выступать несколько сильных соперников. В частности, вторую путевку в полуфинал из нижней половины сетки разыграют опытнейший болгарин Григор Димитров и австралиец Алекс Де Минор, который в первом круге выбил из борьбы Андрея Рублева.

Евгений Федяков