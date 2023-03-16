ЛДПР в Красноярском крае готовит законопроект о справках о психическом здоровье для кандидатов в депутаты

Депутат законодательного собрания Красноярского края Александр Глисков (ЛДПР) предложил обязать кандидатов в депутаты разного уровня предоставлять справки о своем психическом здоровье. О разработке соответствующего законопроекта он сообщил на сессии законодательного собрания региона.

Сессия краевого парламента проходит 16 марта. Предложение господина Глискова прозвучало при обсуждении вопроса о внесении поправок в закон о выборах губернатора Красноярского края.

«Мы с коллегами по фракции законопроект разработали. Предлагаем федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав граждан поправить, чтобы кандидат в депутаты, также как справку о судимости, справку из психдиспансера о наличии или отсутствии соответствующих заболеваний приносил. Предлагаем всем желающим, кто с такими требованиями согласен, всех ждем, кто готов подписаться»,– сказал депутат.

По словам Александра Глискова, ранее с подобной идеей выступали представители «Единой России», но она так и не была реализована.

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Валерий Лавский