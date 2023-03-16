British American Tobacco призывают переехать в Нью-Йорк

Один из крупнейших акционеров табачной компании British American Tobacco (BAT), американский инвестфонд GQG Partners, призывает компанию разместить свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) вместо Лондонской, где они размещены сейчас. Об этом в интервью Financial Times заявил основатель GQG Partners Раджив Джайн. В BAT отказались комментировать «взаимодействие с акционерами».

По мнению господина Джайна, в том, чтобы оставаться на Лондонской бирже, где акции BAT торгуются с 1912 года, «нет никакого смысла». Он отметил, что бизнес компании в большей степени ориентирован на США, кроме того, указал на разрыв в стоимости между BAT и ее американским конкурентом Philip Morris International в пользу последнего. Рыночная капитализация BAT оценивается в $80 млрд, а PMI — в $178 млрд, хотя по выручке и операционной прибыли BAT ее опережает. На США приходится около 40% всей годовой выручки BAT, а ее американская дочерняя компания Reynolds владеет популярными брендами Newport и Camel.

Американские биржи с их более крупными инвесторами и в среднем более высокими оценками компаний в последнее время часто побуждают инвесторов выбирать NYSE вместо Лондона. Так, британский производитель чипов Arm, который ранее собирался провести IPO в Лондоне, решил в итоге провести размещение на NYSE. Крупнейший в мире производитель строительных материалов CRH собирается перенести торги своими акциями с Лондонской биржи на Нью-Йоркскую. Ранее сообщалось, что нефтяная компания Shell рассматривала вопрос о переносе штаб-квартиры в Нью-Йорк.

Яна Рождественская