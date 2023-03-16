Благоустройство проспекта Бусыгина в Нижнем Новгороде оценили в 161 млн рублей

Администрация Автозаводского района объявила конкурс по выбору подрядчика для благоустройства проспекта Бусыгина в Нижнем Новгороде. Начальная (максимальная) стоимость работ составляет 161,9 млн руб. Документы опубликованы на портале госзакупок.

Заявки на конкурс принимают до 31 марта, итоги подведут 5 апреля. Согласно проекту контракта, подрядчику предстоит привести территорию в порядок к середине июля 2023 года. На участке нужно уложить дорожки, засеять газон, высадить деревья и кустарники, установить карусели, обустроить спортивную площадку.

Проспект приведут в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды». Всего в 2023 году планируется благоустроить 28 общественных пространств в Нижнем Новгороде.

Анастасия Еремина