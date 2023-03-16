Прокуратура Челябинской области вступила в дело о банкротстве завода «Роскосмоса»

Арбитражный суд Челябинской области допустил прокуратуру региона к участию в дело о банкротстве АО «Миасский машиностроительный завод» (ММЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Такое решение принято в связи с тем, что в ходе банкротного процесса могут быть затронуты жилищные и иные права и законные интересы граждан, говорится в материалах, опубликованных в картотеке арбитражных дел.

Ходатайство о вступлении в дело о банкротстве прокуратура Челябинской области направила в феврале. Представитель ведомства в суде пояснил необходимость участия прокуратуры общественной значимостью дела, а также тем, что в ходе его рассмотрения могут быть затронуты публичные интересы и жилищные права жителей Миасса. Конкурсный управляющий возражал против допуска прокурора. По его мнению, учитывая специфику деятельности ММЗ – выполнение гособоронзаказа и теплоснабжение потребителей, и тот факт, что завод является субъектом естественной монополии, участвовать в этом деле должна Федеральная антимонопольная служба. Однако суд не принял эти доводы. «Органы прокуратуры РФ обеспечивают верховенство закона, единство и укрепление законности, защиту охраняемых законом интересов общества и государства. Для этого прокурор вправе вступить в дело на любой стадии процесса. Рассматриваемый спор напрямую затрагивает жилищные права граждан, в том числе несовершеннолетних, поскольку в результате банкротства ММЗ могут возникнуть проблемы с получением населением качественных коммунальных услуг»,– говорится в определении суда.

В документе указано, что задолженность предприятия перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск» за поставку газа оставляет 975,6 млн руб., АО «Газпром газораспределение Челябинск» за транспортировку газа – 108,37 млн руб. ММЗ снабжает теплом и горячей водой северную часть Миасса и поселок Строителей, в том числе пять школ, 20 детских садов, пять учреждений здравоохранения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Арбитражный суд Челябинской области признал завод «Роскосмоса» банкротом и ввел в отношении него конкурсное производство в июле 2022 года. Заявление о банкротстве в феврале 2021 года направил сам ММЗ из-за задолженности в размере 2,38 млрд руб. Руководство завода объясняло долг недостаточным объемом заказов в течение долгого периода, а также высокой закредитованностью и высокими расходами на выплату процентов.