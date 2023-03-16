Продажи автокредитов в самарских отделениях ВТБ выросли на 16%

Продажи автокредитов в январе=феврале 2023 года в самарских отделениях банка ВТБ выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Всего за отчетный период банком в регионе выдано около 200 автокредитов на 190 млн руб. Среди марок автомобилей лидерство сохраняет Lada – на нее приходится треть всех выдач в ВТБ.

Средний чек автокредита в регионе за этот период составил 950 тыс. руб., незначительно снизившись по сравнению с 2022 годом. Общероссийский показатель достиг 1,2 млн руб.

Андрей Сазонов