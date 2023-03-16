«ЕГЭ — не главная государственная проблема»

Премьер-министр Михаил Мишустин высказался относительно перспективы отмены ЕГЭ. По его словам, надо все серьезно взвесить. Так глава правительства отреагировал на соответствующую инициативу партии «Справедливая Россия — За правду». Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой также призвал поэтапно демонтировать систему Единого госэкзамена. В профильных ведомствах в ответ на это заявили, что ликвидация ЕГЭ в данный момент не обсуждается. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что подобное решение будет принято.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов на встрече с председателем правительства предложил отменить классово чуждый Единый государственный экзамен и вернуться к классической экзаменационной системе приема в вузы. Политик сослался на мнение своих избирателей, которым ЕГЭ «осточертел». Ранее заместитель председателя Госдумы Петр Толстой выступил в том же ключе. Однако Петр Олегович все-таки призвал не торопиться и менять действующий порядок постепенно. Не совсем, правда, понятно, как подобное возможно.

Впрочем, Михаил Мишустин и его подчиненные чиновники от образования также отметили, что прежде чем отменять, следует все взвесить и обсудить. Не стоит рубить сплеча. А что профильные министерства? Они указывают на то, что готовят реорганизацию именно высшего образования. Что касается ЕГЭ, на этот счет руководящих указаний не поступало. А если так, то все остается как есть.

В этой связи нужно напомнить, что Россия выходит из Болонского процесса, однако не потому, что так хочет — нас оттуда вытесняют. По крайней мере, звучали именно такие объяснения. В свою очередь Единый госэкзамен никто у нас отобрать не может при всем желании.

В Российской Федерации официально ввели ЕГЭ в 2009 году. С тех пор он неоднократно подвергался реформации и, естественно, нещадно критиковался. Тем не менее худо-бедно и не без скрипа, но все-таки прижился.

Еще нужно напомнить, что его главная задача — изжить коррупцию при поступлении в высшие учебные заведения, обеспечив тем самым доступ к образованию талантливым ученикам, но, к сожалению, бедным. Конечно, успех в этой части не до конца очевиден, но тем не менее определенный удар по мздоимству так или иначе нанесен. Если бы не было различных исключений и послаблений вроде дополнительных конкурсов и собеседований, и соблюдался бы принцип «закон один для всех», тогда с высокой долей вероятности экономический эффект был бы несравненно большим.

И если согласиться с уважаемыми парламентариями, придется все это сломать и возвращаться к старой системе. Но она ведь тоже не была идеальной, иначе зачем ее решили поменять? Ах да, ответ, конечно, есть — это происки проклятого Запада, долгосрочная программа ослабления нашей страны.

Хочется в очередной раз задаться старым добрым вопросом: ЕГЭ — это главная проблема, которая существует в государстве? Может быть, например, обратить внимание, насколько наше образование в целом является качественным? И как влияют на уровень знаний патриотические новации? Как живется самим учителям, все ли у них в порядке, сколько они получают, какова их профессиональная подготовка?

А то кое-где в образовательных учреждениях, извините, туалеты на улицах, и те не в надлежащем состоянии — такие уродливые явления встречаются. Кажется, что причиной тому отнюдь не происки ЦРУ, МИ-6 и БНД. И ЕГЭ здесь решительно ни при чем.

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