Мишустин призвал взвесить плюсы и минусы при обсуждении отмены ЕГЭ

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов выдвинул инициативу об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным с депутатами фракции СРЗП. Тот в ответ заявил, что по этому вопросу надо «серьезно взвесить» все аспекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча депутатов фракции СРЗП в Госдуме с Михаилом Мишустиным

Фото: пресс-служба Председателя Правительства РФ / spravedlivo.ru Встреча депутатов фракции СРЗП в Госдуме с Михаилом Мишустиным

Фото: пресс-служба Председателя Правительства РФ / spravedlivo.ru

«Мы надеемся, что в ближайшем будущем мы увидим возврат к здравому смыслу и ликвидацию единого государственного экзамена»,— заявил на встрече господин Миронов. «Насчет отмены ЕГЭ или каких-то других вещей надо все серьезно взвесить. Здесь и плюсы, и минусы надо посмотреть»,— ответил господин Мишустин.

В СРЗП ранее назвали три серьезных минуса ЕГЭ сегодня: оторванность от школьной программы и «натаскивание» детей на сдачу ЕГЭ, что не дает им возможности получить фундаментальные знания. «Третий и самый главный минус заключается в том, что подготовиться к ЕГЭ без репетиторов практически невозможно»,— заявил ранее лидер СРЗП, отметив, что процесс к сдаче ЕГЭ фактически превращается в платное образование, что усиливает «расслоение в обществе на бедных и богатых» (цитата по сайту партии).

ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом из школы и вступительным экзаменом в вузы. Впервые эксперимент по введению ЕГЭ был проведен в 2001 году.

Мария Федотова