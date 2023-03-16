Макрон предупредил о роспуске палаты парламента при отклонении пенсионной реформы

Президент Франции Эмманюэль Макрон 15 марта провел встречу с премьер-министром Элизабет Борн и другими министрами, заинтересованными в повышении пенсионного возраста, в Елисейском дворце. На встрече обсуждалась возможность роспуска Национального собрания (нижней палаты) парламента в случае отклонения пенсионной реформы. 16 марта господин Макрон намерен лично присутствовать на голосовании в палате, сообщает AFP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Reuters Эмманюэль Макрон

Фото: Reuters

Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правительстве страны, кабинет министров может прибегнуть к положению конституции, которое допускает одобрение реформы без голосования в парламенте.

По информации BFMTV, власти Франции пока не приняли окончательно решения о роспуске Национального собрания в случае провала голосования. Правительство страны по-прежнему ищет депутатов, которые могли бы поддержать повышение пенсионного возраста. Ожидается, что 16 марта консультации по этому вопросу продолжатся.

Элизабет Борн подтвердила изданию, что решения о роспуске пока нет. «Ничего не решено, мы продолжаем мобилизовываться для голосования»,— сказала она.

Правительство Франции собирается повысить возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году. Пенсионный возраст планируют повышать постепенно с сентября 2023 года. Сенат Франции одобрил законопроект 12 марта. Для его принятия документ должны поддержать депутаты Национального собрания. По данным социологов, против реформы выступает 67% французов.

Пенсионная реформа вызвала протесты в стране. По данным МВД Франции, в седьмой общенациональной акции протеста во всей стране 11 марта приняли участие 368 тыс. человек, из них 48 тыс. собрались в Париже. Сообщалось о стычках в Париже протестующих с полицией.

Подробнее — в материале «Ъ» «Эмманюэль Макрон не идет на встречу».

Олеся Павленко