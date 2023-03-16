Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Макрон предупредил о роспуске палаты парламента при отклонении пенсионной реформы

Президент Франции Эмманюэль Макрон 15 марта провел встречу с премьер-министром Элизабет Борн и другими министрами, заинтересованными в повышении пенсионного возраста, в Елисейском дворце. На встрече обсуждалась возможность роспуска Национального собрания (нижней палаты) парламента в случае отклонения пенсионной реформы. 16 марта господин Макрон намерен лично присутствовать на голосовании в палате, сообщает AFP.

Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

Фото: Reuters

Эмманюэль Макрон

Фото: Reuters

Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правительстве страны, кабинет министров может прибегнуть к положению конституции, которое допускает одобрение реформы без голосования в парламенте.

По информации BFMTV, власти Франции пока не приняли окончательно решения о роспуске Национального собрания в случае провала голосования. Правительство страны по-прежнему ищет депутатов, которые могли бы поддержать повышение пенсионного возраста. Ожидается, что 16 марта консультации по этому вопросу продолжатся.

Элизабет Борн подтвердила изданию, что решения о роспуске пока нет. «Ничего не решено, мы продолжаем мобилизовываться для голосования»,— сказала она.

Правительство Франции собирается повысить возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году. Пенсионный возраст планируют повышать постепенно с сентября 2023 года. Сенат Франции одобрил законопроект 12 марта. Для его принятия документ должны поддержать депутаты Национального собрания. По данным социологов, против реформы выступает 67% французов.

Пенсионная реформа вызвала протесты в стране. По данным МВД Франции, в седьмой общенациональной акции протеста во всей стране 11 марта приняли участие 368 тыс. человек, из них 48 тыс. собрались в Париже. Сообщалось о стычках в Париже протестующих с полицией.

Подробнее — в материале «Ъ» «Эмманюэль Макрон не идет на встречу».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...