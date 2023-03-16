Новый участок саратовской набережной планируют завершить в июне этого года

Строительство нового участка набережной Саратова на участке от улиц 2 Садовая до Большой Садовой власти планируют закончить в июне этого года, сообщил губернатор области Роман Бусаргин.

В своем Telegram-канале глава региона написал, что посетил стройку и выяснил, что работы ведутся в штатном режиме, «весь материал закуплен».

Со слов господина Бусаргина, после того, как установится стабильно теплая погода подрядчик (АО «Группа компаний ЕКС», Ярославль) начнет озеленение и благоустройство территории на четвертом участке, проведение канализации, укладку асфальта и установку освещения — на первом, втором и третьем участках. «Кроме того, планируется оборудовать игровые и спортивные площадки, пешеходные и велодорожки, поставить малые архитектурные формы»,— написал губернатор.

Сергей Петунин