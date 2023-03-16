В Омской области выявлено четыре случая заболевания корью

В Омской области зарегистрировано четыре случая заболевания корью, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Речь идет о «домашнем очаге заболевания» – двое взрослых и два ребенка.

По данным ведомства, взрослые приехали из Томска, где были в контакте с родственником, заболевшим корью. «Из-за отказа матери от вакцинации детей против кори в дальнейшем заболели оба ребенка», - сообщили в Роспотребнадзоре. Эпидситуация в регионе находится под контролем, отметили в ведомстве.

На этой неделе стало известно, что в Томской области выявлено 13 заболевших корью – девять детей и четверо взрослых. Установлено 2,5 тыс. человек контактных.

Корь – высококонтагиозное острое инфекционное заболевание. Распространение вируса происходит воздушно-капельным путем: при чихании, кашле, разговоре. Если человек не болел корью или не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение происходит в 100 % случаев, сообщают в Роспотребнадзоре. Инкубационный период до 21 дня.

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Анна Егорова