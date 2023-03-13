В Томской области Роспотребнадзор выявил 19 очагов кори

Сотрудниками Роспотребнадзора Томской области зафиксированы 19 очагов кори, установлено более 2,5 тыс. человек контактных. Заболевших на данный момент 13 человек, в том числе девять детей и четверо взрослых, сообщила замначальника отдела эпиднадзора управления Светлана Алексеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Эпидемии у нас нет, но вспышка зафиксирована. Ограничения вводятся непосредственно на тех объектах, где у нас выявлены заболевшие корью. Локдауны и закрытия не планируются», - прокомментировала Светлана Алексеева.

Из-за роста числа заболевания корью (на прошлой неделе случаев в регионе было 9), 240 школьников не имеющих прививок, переведены на дистанционное обучение, заявил руководитель департамента образования администрации Томска Максим Савенков.

На прошлой неделе «Ъ-Сибирь» писал, что в Томске дирекция школы «Эврика-развитие» отправила учащихся на дистанционный режим из-за диагноза корь у одного из учеников.

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Лолита Белова