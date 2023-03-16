Главные новости к утру 16 марта

NASDAQ намерена провести делистинг акций «Яндекса», Ozon, Qiwi и HeadHunter. Нью-Йоркская фондовая биржа планирует делистинг депозитарных расписок ЦИАНа. «Яндекс» обжалует решение, Ozon изучает вопрос апелляции.

США считают приостановку участия России в ДСНВ юридически недействительной. В связи с этим, по мнению Вашингтона, Москва по-прежнему должна соблюдать условия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. О приостановке

Начальники генштабов РФ и США Валерий Герасимов и Марк Милли провели телефонные переговоры. Детали не раскрываются, но контакт состоялся «в развитие телефонных переговоров» министра обороны РФ Сергея Шойгу и министра обороны США Ллойда Остина, которые обсуждали инцидент с американским беспилотником над Черным морем. О последствиях инцидента

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве стало бы объявлением войны. Так он отреагировал на призыв американского сенатора Линдси Грэма.

Президент Башар Асад заявил, что Дамаск признает новые границы России.

Поставки в Россию процессоров современных топологий, несмотря на санкции и ограничения, в 2022 году почти не снизились. Однако у разных производителей динамика сильно отличалась. Так, поставки процессоров AMD упали вдвое, а Intel — выросли на 9%. О причинах

Страны G7 намерены оставить потолок цен на уровне $60 за баррель, узнала The Wall Street Journal. По информации газеты, президент США Джо Байден сообщил главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен во время встречи в Вашингтоне, что у его администрации нет желания корректировать лимит. О дискуссиях по уровню потолка

В сети «Связной» сменился президент, узнал «Ъ». На место Алексея Вуколова, проработавшего в этой должности меньше года, пришел бывший член совета директоров АО «Связной банк» Андрей Тарабурин. Исполнительным директором сети назначена Дагмара Иванова, которая прежде работала в «Связном». Новое руководство должно сменить стратегию ритейлера. Подробнее

Credit Suisse займет у ЦБ Швейцарии до $53,7 млрд. Решение принято после падения акций на 30% на фоне проблем с финансовой отчетностью.

Усиление мер безопасности в аэропортах Москвы создало сложности для авиакомпаний с обслуживанием самолетов. По словам источников «Ъ», доступ поставщиков оборудования и даже контролирующих органов в закрытые зоны теперь затруднен. Сами аэропорты тоже испытывают сложности, но отмечают, что пока и они, и перевозчики смогли адаптироваться к режиму. О проблеме

Даниил Медведев обыграл Алехандро Давидович-Фокину и вышел в полуфинал Indian Wells Masters. Россиянин продлил победную серию до 18 матчей.

Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов. Это три итальянские команды «Интер», «Милан» и «Наполи», два английских клуба «Манчестер Сити» и «Челси», а также немецкая «Бавария» и португальская «Бенфика». О последних матчах 1/8 финала

О предстоящих 16 марта важнейших событиях — в анонсах «Ъ».