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Коммерсантъ FM
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«Связной» сменил руководство

Новая стратегия развития ритейлера началась с кадров

В сети «Связной» сменился президент — на место Алексея Вуколова, проработавшего в этой должности меньше года, пришел бывший член совета директоров АО «Связной банк» Андрей Тарабурин. Исполнительным директором сети назначена Дагмара Иванова, которая прежде работала в «Связном». Новое руководство должно сменить стратегию ритейлера: в феврале сеть инициировала собственное банкротство из-за долгов более чем на 15 млрд руб. Но эксперты сомневаются, что смена руководства поможет компании выйти из кризиса: ей давно сложно конкурировать с другими сетями по ассортименту, а в текущей ситуации производители устройств вряд ли захотят работать на эксклюзивных условиях.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом сотрудникам «Связного» от 10 марта, в котором говорится о назначении президентом компании Андрея Тарабурина. Он сменил Алексея Вуколова, который возглавил «Связной» меньше года назад — в мае 2022 года. В новой роли среди приоритетных задач Андрея Тарабурина «будет стабилизация бизнеса компании», говорится в письме. Прежде господин Тарабурин входил в совет директоров АО «Связной банк», которое закрылось в 2015 году.

За день до этого, 9 марта, сотрудники ритейлера также получили письмо о назначении на должность исполнительного директора Дагмары Ивановой, которая ранее была управляющим директором «М.Видео-Эльдорадо», а до этого — старшим вице-президентом «Связного». В приветственном письме госпожи Ивановой отмечается, что «Связной» «проживает крайне сложный период в своей истории, ситуация осложняется высокой турбулентностью на рынке». Дагмара Иванова отметила, что «для возращения эффективности компании необходимо отказаться от существующей бизнес-модели». Что именно планируется изменить, не уточняется. Два источника “Ъ”, близких к «Связному», подтвердили смену руководства. Дагмара Иванова отказалась от комментариев. В «Связном» не ответили “Ъ”.

Ранее «Связной» инициировал собственное банкротство из-за долгов более чем в 15 млрд руб., среди кредиторов — Альфа-банк, Совкомбанк, дистрибутор электроники Merlion, «Вымпелком», «Ситилинк» и другие (см. “Ъ” от 14 февраля). В 2021 году выручка компании составила 105 млрд руб., чистая прибыль — 15 млн руб.

«Связной» создан в 1995 году Максимом Ноготковым. Тогда компания называлась «Максус», позже сменила бренд. В 2014 году группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, которому «Связной» был должен $130 млн, продала права требования компании Solvers Олега Малиса, в итоге он стал контролирующим акционером сети. В 2018 году 25% в ней получил «МегаФон» в результате объединения ритейлера с «Евросетью». В декабре 2022 года в интервью РБК гендиректор «МегаФона» Хачатур Помбухчан сообщил, что оператор продал долю в «Связном», не назвав покупателя. Позже «Ведомости» писали, что долю выкупили структуры Олега Малиса.

Источник “Ъ”, близкий к компании, отмечает, что до ухода из «Связного» Дагмара Иванова занималась повышением эффективности бизнеса, в период ее работы, в частности, ритейлер имел контракт с Apple: «К тому же она человек из команды Олега Малиса, и сейчас, скорее всего, вернулась по его просьбе, чтобы попытаться спасти компанию». По словам собеседника, управление «Связным» до 2018 года строилось «исключительно в ручном режиме». «Олег Малис пытался контролировать сам все процессы, поэтому в компании часто менялись гендиректора»,— говорит собеседник “Ъ”. Он считает, что лучше всего «Связной» работал в 2015 году при управлении Майкла Тача, но потом его сменил Евгений Давыдович, и «прибыль начала падать».

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков не верит в успешное возрождение сети «Связного». По его словам, проблемы компании начались задолго до инициации банкротства: «В 2022 году компания закрыла принадлежащие ей монобрендовые магазины CStore, специализирующиеся на продаже продукции Apple, сейчас ей сложно соперничать по линейкам устройств и ценам с другими ритейлерами». К тому же, добавляет эксперт, из-за текущих финансовых проблем вряд ли кто-то из производителей захочет заключать с сетью договоры на эксклюзивные продажи.

Тимофей Корнев, Юлия Тишина

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