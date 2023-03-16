Аэропорты вошли в непропускной режим

Как стало известно “Ъ”, усиление мер безопасности в аэропортах Москвы создало сложности для авиакомпаний с обслуживанием самолетов. По словам источников “Ъ”, доступ поставщиков оборудования и даже контролирующих органов в закрытые зоны теперь затруднен. Сами аэропорты тоже испытывают сложности, но отмечают, что пока и они, и перевозчики смогли адаптироваться к режиму. Тем не менее в преддверии высокого летнего сезона они опасаются точечных сбоев в расписании, логистике и техобслуживании парка: о таких рисках Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила Минтранс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, аэропорты Московского авиаузла (МАУ) и базирующиеся в них авиакомпании испытывают сложности с поставщиками и техобслуживанием самолетов из-за введенного с 10 ноября 2022 года третьего уровня безопасности. По итогам оценки уязвимости в аэропортах в перевозочный сектор транспортной безопасности — закрытую часть, куда запретили доступ по разовым пропускам,— попали значительная часть перронов, контрольно-пропускные пункты и авиационно-технические базы авиакомпаний (АТБ).

О рисках АЭВТ уведомила Минтранс еще в ноябре. «Запрет на допуск лиц с разовыми пропусками приводит к невозможности доставить запчасти воздушных судов, комплектующие, тестовое оборудование на авиационно-технические базы для проведения соответствующих работ»,— указано в письме от 17 ноября (есть у “Ъ”). Кроме того, проблемы с доступом испытали сотрудники Росавиации и Ространснадзора, не имеющие постоянных пропусков. В АЭВТ подчеркнули, что в МАУ в случае длительного действия режима третьего уровня могут возникнуть «критические затруднения в производстве техобслуживания воздушных судов» вплоть до «масштабной остановки перевозок». В ответном письме от 23 ноября Минтранс сообщил АЭВТ, что предложение отрасли выдавать разовые пропуска потребует затяжных согласований, и посоветовал оформлять постоянные пропуска.

Масштабного сбоя, по словам источников “Ъ”, удается избегать «совместными усилиями аэропортов, перевозчиков и контрагентов». Но ситуация остается напряженной и может усугубиться летом с ростом трафика. Часть источников “Ъ” опасается повторения осенней ситуации, когда из-за отсутствия разовых пропусков на машины страдала логистика поставок бортового имущества, оборудования и расходных материалов для техобслуживания.

Операционная деятельность авиакомпаний требует допуска в перевозочный сектор «сотрудников разных компаний в разных форматах: кто-то приезжает однократно». Не для всех можно оформить постоянный пропуск, объясняет один из собеседников “Ъ”, отсутствие разовых пропусков доставляет неудобства, усложняет логистику и затягивает некоторые виды работ. На проверку в правоохранительных органах для выдачи постоянного пропуска, по словам нескольких источников, уходит в среднем три-четыре недели.

В другой компании уточнили, что смогли приспособиться к новым условиям, но им все еще сложно организовать доступ на перрон для сотрудников контролирующих органов. Там уточнили, что решить вопрос удалось с помощью срочных пропусков (в отличие от разового, действует несколько дней), «но всем было бы удобнее вернуться к привычному режиму работы». «Если нет возможности оформить постоянный пропуск на машину поставщика, организуется перегрузка имущества на машину с постоянным пропуском вне аэропорта»,— рассказали в крупной компании. Источники “Ъ” в аэропортах отметили, что также испытывают сложности с координацией новых клиентов и разовых поставщиков.

В пресс-службах Домодедово, Внуково и Шереметьево “Ъ” не ответили. Глава АЭВТ Владимир Тасун отказался от официальных комментариев. “Ъ” направил запросы в группу «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Azur Air, Smartavia и другим базирующимся в Москве перевозчикам.

По мнению гендиректора ассоциации «Аэропорт» Виктора Горбачева, выходом из ситуации может стать разрешение лицам с разовыми пропусками перемещаться в сопровождении штатных сотрудников аэропортовой авиабезопасности. Подобная практика, по его словам, распространена во многих аэропортах в мире и не потребует от специалистов МАУ существенных затрат. Рассчитывать на послабления от Минтранса и правоохранителей до полного снятия ограничений не стоит, считает главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров: «Никто не возьмет на себя такую ответственность». Но серьезных сбоев и проблем с обслуживанием эксперт не ожидает и считает опасения преувеличенными.

Айгуль Абдуллина