Посол Антонов: нападение на самолет РФ в нейтральном пространстве стало бы объявлением войны

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве стало бы объявлением войны. Так он отреагировал на призыв американского сенатора Линдси Грэма к администрации Джо Байдена предупредить Москву, что ее самолеты будут сбиты в международном пространстве при приближении к американским объектам.

«Призывы некоторых законодателей выходят за рамки здравого смысла. Намеренное нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве — не просто преступление согласно международному праву, но и открытое объявление войны крупнейшей ядерной державе»,— говорится в комментарии господина Антонова (цитата по ТАСС).

Дипломат отметил, что прямое столкновение между РФ и США «кардинально отличалось бы от прокси-войны, которую американцы дистанционно ведут против нас на Украине». «На Капитолии готовы подвергнуть американских граждан и международное сообщество риску полномасштабной ядерной войны? Ответьте, уважаемый сенатор!»,— добавил посол.

14 марта над Черным морем был выведен из строя беспилотник MQ-9 Reaper. Американские военные утверждали, что он упал из-за маневра российского истребителя Су-27. По версии Минобороны РФ, беспилотник «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет» и упал в море.

О последствиях инцидента — в материале «Ъ» «По чью душу "жнец"».

Леонид Уварчев