Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

Стали известны все клубы, которые выступят в 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов. Это три итальянские команды «Интер», «Милан» и «Наполи», два английских клуба «Манчестер Сити» и «Челси», а также немецкая «Бавария» и португальская «Бенфика».

Сегодня, 16 марта, «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0, «Наполи» победил немецкий «Айнтрахт» со счетом 3:0.

Жеребьевка следующих стадий Лиги чемпионов состоится 17 марта. Финал пройдет 10 июня в Стамбуле. По решению UEFA, российские клубы в текущем сезоне не выступают в еврокубках.

О последних матчах 1/8 финала — в материале «Ъ» «С "Реалом" чудес не бывает».

Леонид Уварчев