Главные анонсы 16 марта

Президент России Владимир Путин примет участие в работе ежегодного съезда РСПП и проведет отдельную встречу с членами бюро. Кроме того, Владимир Путин проведет совещание онлайн с членами правительства о реализации отдельных положений недавнего послания Федеральному собранию. Докладчиками по различным социальным и экономическим вопросам выступят первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Марат Хуснуллин, вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, министр финансов РФ Антон Силуанов и губернатор Челябинской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер.

В Москве в Государственной Думе пройдет встреча фракции «Новые люди» с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард проведет пресс-конференцию по итогам ежемесячного заседания Банка, на котором будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время.

В Москве Верховный суд РФ рассмотрит иск генпрокурора Игоря Краснова о признании террористическим и запрете в РФ украинского военизированного объединения — легиона «Свобода России».

Мосгорсуд рассмотрит по существу дело политика Владимира Кара-Мурзы (признан Минюстом РФ иностранным агентом), обвиняемого в госизмене и распространении фейков про российскую армию.

В Москве 2-й Западный окружной военный суд огласит приговор начальнику ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковнику полиции Гази Исаеву, обвиняемому по делу о терактах в Московском метрополитене в 2010 году.

В Туле Пролетарский районный суд проведет первое открытое судебное заседание по уголовному делу об изготовлении поддельного документа о регистрации автомобиля, который фигурирует в расследовании убийства журналистки Дарьи Дугиной.

Авиасообщение с Грецией будет приостановлено из-за участия авиадиспетчеров и других сотрудников службы гражданской авиации в 24-часовой забастовке профсоюза работников государственного сектора ADEDY.

В Казахстане пройдет визит верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.