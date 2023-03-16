Медведев вышел в полуфинал ATP Masters в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Алехандро Давидович-Фокину из Испании в 1/4 финала Indian Wells Masters. Матч завершился со счетом 6:3, 7:5, он длился 1 час 46 минут. В 1/2 финала Медведев встретится с Фрэнсисом Тьяфо из США. Победа в 1/4 финала стала для российского теннисиста 18-й подряд.

27-летний Даниил Медведев — бывшая первая ракетка мира, сейчас занимает шестое место в рейтинге ATP. На счету россиянина 18 титулов ATP, три из них получены в 2023 году. Медведев обладатель Кубка ATP и Кубка Дэвиса в составе российской сборной, победитель Итогового турнира ATP и одного турнира Большого шлема — US Open.

23-летний Давидович-Фокина находится на 28 месте в рейтинге теннисистов. У него нет титулов ATP.

Indian Wells Masters (BNP Paribas Open) — турнир в престижной категории ATP 1000 Masters. Проводится в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США). Призовой фонд составляет $8,8 млн.

Леонид Уварчев