Россия сократила объемы вложений в госбумаги США с $629 млн до $67 млн

Объем вложений России в американские государственные облигации составил $67 млн в январе, следует из материалов Минфина США. На долгосрочные бумаги приходится $54 млн, на краткосрочные — $13 млн.

Портфель сократился больше чем в девять раз за месяц. В декабре он составлял $629 млн, в ноябре — $2,092 млрд, в октябре — $2,034 млрд. Россия начала сокращать вложения в американские гособлигации с апреля 2018 года, когда инвестиции составляли $96 млрд.

Крупнейшим держателем американских бумаг остается Япония. Она увеличила вложения с $1,07 трлн до $1,1 трлн. На втором месте Китай с $859,4 млрд против $867,1 млрд в декабре. Третий по объему портфель у Великобритании, с декабря по январь он вырос с $654,5 млрд до $668,3 млрд.

Леонид Уварчев