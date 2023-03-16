МЭА отмечает устойчивость российского нефтеэкспорта

Мировой спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2 млн баррелей в сутки (б/с) в сравнении с 2022-м — до рекордных 102 млн б/с, следует из обновленного прогноза мартовского отчета Международного энергетического агентства (МЭА). Эксперты ожидают, что после сокращения потребления на 80 тыс. б/с в четвертом квартале 2022 года далее рост спроса в течение 2023-го ускорится — с 710 тыс. б/с в первом квартале до 2,6 млн б/с в четвертом. По прогнозам МЭА, лучшую динамику в этом году покажет Азиатско-Тихоокеанский регион за счет восстановления Китая после отмены «нулевой терпимости».

Мировое предложение нефти в 2023-м может вырасти меньше, чем спрос,— на 1,6 млн б/с, за счет стран, не входящих в ОПЕК+, отмечается в отчете. При этом в первом полугодии предложение нефти на рынке будет превышать спрос (см. график), но ситуация изменится во второй половине 2023-го, к концу года дефицит нефти может составить 0,4 млн б/с. Из отчета МЭА следует, что промышленные запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР по итогам января выросли уже до 2,85 млрд баррелей — и это максимум с июля 2021 года. По предварительным данным, рост запасов в феврале продолжился.

По российской добыче в 2023 году прогнозы в мартовском отчете МЭА увеличены: эксперты ожидают ее на уровне 10,35 млн б/с, что на 300 тыс. б/с больше, чем прогнозировалось в феврале. Улучшение оценок в МЭА объясняют достаточно устойчивым российским экспортом: меры, принятые для перенаправления нефти на новые рынки, позволили РФ, как сказано в отчете, «на удивление хорошо» сохранить поставки после начала военной операции. По оценкам агентства, после февральского роста на 130 тыс. б/с, до 9,91 млн б/с в марте, добыча нефти в РФ сократится до 9,4 млн б/с, что связано с объявленным добровольным сокращением производства в марте на 500 тыс. б/с. Ранее решение об ограничении добычи вице-премьер РФ Александр Новак объяснял желанием «восстановить рыночные отношения».

Экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в феврале, после вступления в силу второй очереди эмбарго ЕС, суммарно уменьшился на 500 тыс. б/с, до 7,5 млн б/с, отмечают в МЭА. Экспорт нефти сократился на 200 тыс. б/с, до 4,9 млн б/с (на 3,9% меньше, чем в январе), экспорт нефтепродуктов — на 500 тыс. б/с, до 2,6 млн б/с (на 16% к январю).

Кристина Боровикова