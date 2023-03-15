Фанаты «Наполи» и «Айнтрахта» устроили беспорядки в центре Неаполя

В Неаполе фанаты футбольных клубов «Наполи» и «Айнтрахт» устроили массовые беспорядки перед началом матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Как передает Corriere dello Sport, большая группа немецких фанатов в масках подожгла три автомобиля, в том числе один полицейский, а также забросала полицию файерами и стульями из уличного кафе. Полиция применила водометы.

Ранее власти Неаполя запретили болельщикам «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне приходить на матч из-за угрозы беспорядков. Несмотря на это, в центре города собралось около 600 фанатов немецкого клуба.

Столкновения начались, когда немецкие болельщики, устроившие шествие, добрались до площади в историческом центре Неаполя — Piazza del Gesu Nuovo — там находился автобус, который должен был отвезти их обратно в отель, где они остановились.

«Я нахожусь в постоянном контакте с префектом и комиссаром. Я надеюсь, что ситуация может быть урегулирована без ущерба для города. Сегодня должен быть великий день празднования и спорта, и я надеюсь, что это агрессивное поведение не повлияет на безопасность граждан»,— заявил мэр Неаполя Гаэтано Манфреди.

Матч «Наполи»—«Айнтрахт» начнется на стадионе «Марадона» сегодня, 15 марта, в 23:00 мск.

Анастасия Ларина