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Коммерсантъ FM
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Цена нефти Brent упала ниже $72, доллар подорожал до 76 рублей

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опускалась ниже $72 за баррель впервые с 22 декабря 2021 года, свидетельствуют данные торгов. Нефть WTI дешевела почти до $66,08. Рубль на Мосбирже снизился к доллару, но вырос против евро — курс составил 75,99 руб./$ и 80,23 руб./€.

Стоимость Brent снижалась до $71,92 за баррель, на 7,14%, WTI — до $66,08, на 7,54%.

Курс доллара США составлял 75,99 руб. (+0,67%), курс евро — 80,23 руб. (–0,43%), курс юаня — 11,00 руб. (+0,06%).

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Мария Федотова

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