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Коммерсантъ FM
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CNN: Microsoft сообщила о взломе Outlook русскими хакерами

Microsoft сообщила в письмах своим клиентам, что ее почтовый клиент Outlook был взломан хакерами, связанными с Россией, которые получили таким образом доступ к сетям европейских организаций и компаний. Об этом сегодня, 15 марта, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы компании. В них Microsoft сообщает, что российские хакеры в период с апреля по декабрь 2022 года пользовались обнаруженными ими уязвимостями в Outlook для доступа к сетям европейских организаций.

Первым об этом сообщило 14 марта специализированное издание BleepingComputer. Оно сообщило со ссылкой на письма Microsoft, что эта уязвимость в ПО Outlook использовалась российскими хакерами для взлома сетей «менее чем 15» европейских правительственных, военных, энергетических и транспортных организаций и компаний. CNN сообщает, что наводку на этих хакеров Microsoft получила от украинских властей.

Яна Рождественская

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