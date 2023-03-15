Четверых нижегородцев признали виновными в хищении 149 млн рублей у Росгвардии

Нижегородский райсуд приговорил к реальным и условным срокам трех бывших сотрудников МУП «Водоканал» Кстовского района и экс-директора ООО «Кстовский трубный завод». Их признали виновными в хищении и легализации 149 млн руб. Деньги выделялись Росгвардии для подключения военного городка в Ближнем Борисове к централизованной системе водоснабжения и водоотведения. При этом весь бюджет стройки сетей составил около 250 млн.

В 2018 году росгвардейцы воду получили, а осужденные намерены обжаловать приговор и добиваться оправдания – по их словам, никакого мошенничества не было. Подробнее в заметке «Приговор выловили в МУПной воде».