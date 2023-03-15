Приговор выловили в МУПной воде

В Нижнем Новгороде за мошенничество и легализацию похищенных бюджетных средств осуждены бывшие сотрудники Кстовского райводоканала и поставщик полиэтиленовых труб. В 2017 году банкротящийся МУП подключал к сетям казармы авиаполка Росгвардии. Четверых фигурантов обвинили в хищении 149 млн руб. за счет завышения расценок при строительстве сетей. Двое обвиняемых были приговорены к реальным срокам заключения, а бывший главный инженер водоканала и конкурсный управляющий получили условное наказание и отсрочку. Все фигуранты просили их оправдать, доказывая, что состава преступления нет, а росгвардейцы получили воду. Суд решил, что хищения были, однако взыскивать сумму ущерба не стал. Осужденные намерены добиваться отмены обвинительного приговора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-директор ООО «Кстовский трубный завод» Евгений Чапутин

Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ Экс-директор ООО «Кстовский трубный завод» Евгений Чапутин

Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ

Нижегородский райсуд вынес обвинительный приговор Дмитрию Комиссарову, Андрею Фролову и Светлане Терентьевой. Бывшие заместитель директора, главный инженер и конкурсный управляющий МУП «Водоканал» Кстовского района вместе с экс-директором ООО «Кстовский трубный завод» Евгением Чапутиным обвинялись в мошенничестве, связанном с хищением 149 млн руб. бюджетных средств. Деньги выделялись Росгвардии для подключения к сетям водоснабжения и водоотведения военного городка отдельного смешанного авиаполка Росгвардии в ближнем Борисове.

В 2017 году 11-й Центр заказчика-застройщика войск Национальной гвардии (11 ЦЗЗ) заключил два договора с МУП «Водоканал» на технологическое присоединение. В то время муниципальный водоканал два года был в процедуре банкротства и его фактически контролировал основной кредитор — предприниматель Олег Захаров, учредивший одноименное ООО «Водоканал Кстовского района», которому банкрот без конкурсов передавал подряды на ремонт и строительство сетей. Компания Олега Захарова стала генподрядчиком и строительства водовода, самотечного и напорного коллектора для военного городка. Однако проверка военной прокуратуры нашла нарушения, и затем следователи насчитали 149 млн руб. ущерба за счет завышенных коэффициентов в локальных сметных расчетах строительных работ.

Арестованный коммерсант заключил досудебное соглашение и дал показания на подконтрольных ему работников водоканала и поставщика труб. В 2021 году Олега Захарова осудили на шесть лет.

Четверо фигурантов на протяжении почти двухлетнего судебного процесса пытались доказать, что просто выполняли свои обязанности и не участвовали в преступном сговоре, а осужденный Захаров оговорил их, чтобы смягчить себе наказание.

Как рассказал в последнем слове Андрей Фролов, МУП «Водоканал» выполнил условия договоров, подключив войсковую часть к централизованной системе, а строительство сетей началось без проекта и геодезических изысканий, поэтому никто достоверно не знал конечную стоимость работ. «Скорректированные сметные расчеты проверялись специалистами региональной службы по тарифам, завышенными они признаны не были. Напротив, их признали обоснованными, на основании чего нам был утвержден тариф»,— рассказал обвиняемый.

Утверждая, что Олег Захаров их оболгал, Андрей Фролов добавил, что по досудебному соглашению тот также говорил о передаче денег за решение вопросов главе администрации Кстовского района Андрею Черткову, его заместителю, а также предшественнику в должности. Однако эти сведения не подтвердились, а Олег Захаров на следствии и в суде не раз менял показания и противоречил сам себе, отметил обвиняемый Фролов.

По мнению защиты, умысел и участие в групповом мошенничестве четверых подсудимых не доказаны, а следствие неверно определило 11 ЦЗЗ как потерпевшего, так как заказчик Росгвардии не имел отношения к бюджетным средствам, которые перечисляло федеральное казначейство. Центр заказчика без замечаний принял подключение к сетям, полномочий контролировать строительные работы он не имел, поэтому ущерба Росгвардии нанесено быть не может, отметили защитники.

Евгений Чапутин, фирма которого изготовила для стройки нестандартных труб на 190 млн руб., в своих показаниях не отрицал, что передал Олегу Захарову около 6,5 млн руб. «откатов», обналичивая часть платы за поставки продукции.

Однако коммерческий подкуп ему не инкриминировали, а вину в организованных хищениях бюджетных средств поставщик отрицал, говоря, что подрядчик еще остался должен за трубы.

Судья Наталья Урлина сочла вину четверых человек доказанной, осудив их за мошенничество в особо крупном размере и легализацию похищенного. Дмитрий Комиссаров и Евгений Чапутин были приговорены к четырем годам и шести месяцам колонии строгого режима каждый со штрафами в 500 тыс. руб. Обоих взяли под стражу в зале суда. Осужденной на три года и шесть месяцев Светлане Терентьевой дали отсрочку от наказания из-за маленького ребенка, а Андрею Фролову назначили три года и шесть месяцев условного срока со штрафом 400 тыс. руб. При этом заявленный по уголовному делу иск заказчика Росгвардии был отклонен: доказывать нанесенный ущерб предложили в гражданском процессе. Адвокаты осужденных пообещали обжаловать обвинительный приговор.

Роман Кряжев, Нижний Новгород