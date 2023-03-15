Американские розничные продажи снизились в феврале на 0,4%

В феврале розничные продажи в США снизились относительно предыдущего месяца на 0,4% и составили $697,9 млрд. Такие данные сегодня, 15 марта, опубликовало Министерство торговли США (.pdf). Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что снижение в феврале составит 0,3%. В сравнении с февралем 2022 года продажи увеличились на 5,4%.

Больше всего в феврале текущего года снизились продажи мебели и товаров для дома (на 2,5%), автомобилей и комплектующих для них (на 1,8%), а также продажи в ресторанах и кафе (на 2,2%). Некоторые категории показали рост: на 0,5% увеличились продажи продуктов питания и напитков, на 0,9% — товаров для здоровья и гигиены.

Экономисты Morgan Stanley ожидают дальнейшего снижения продаж в ближайшие месяцы. По их мнению, «рынок труда продолжает охлаждаться, домохозяйства становятся более осторожны в тратах, все меньше расходуя избыточные сбережения и предпочитая больше тратить на услуги, чем на товары». Потребительская инфляция в США в феврале замедлилась с 6,4% до 6%, то есть оставалась на высоком уровне, снижаясь медленнее, чем ожидали аналитики.

Яна Рождественская